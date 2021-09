Ausrufezeichen gegen Judenhass

in Abend voller Emotionen und Leidenschaft. Denn diese Veranstaltung des Arbeitskreises Jüdisches Leben in Deutschland hat sich mit seiner Pracht und Fülle von Musik und Gesang ins Herz gebrannt. „Das war ein ganz großartiger Abend. Vielen Dank dafür“, kommentierte eine Besucherin beim Abschied. Karin König, Vorsitzende des Arbeitskreises, freute sich über die mit 120 Gästen gut gefüllte Bagno-Konzertgalerie. Bürgermeisterin Claudia Bögel-Hoyer überbrachte dieser Veranstaltung die Grußworte der Stadt Steinfurt. Ihre Mahnung „Wehret den Anfängen“ war deutlich. In Richtung der anwesenden Jugendlichen forderte sie zum Mut gegen rechtes Gedankengut auf. Dieter Chilla als Mitglied des Arbeitskreises dankte zunächst örtlichen Unternehmern für großzügige Spenden und verlas das Grußwort der Familie Mazaki aus Israel. „Der Antisemitismus ist ein uraltes Phänomen in der Geschichte der Menschheit… Steinfurt spiegelt die entgegengesetzte Philosophie zum Antisemitismus wider.“ Sie wünschten angesichts der heutigen Herausforderungen gute politische Entscheidungen und Frieden. Eröffnet haben die Schüler der Realschule am Buchenberg den Abend. Julia Ernst und Anna Hille hatten einen Text verfasst. In einem Dialog nehmen sie Bezug auf die neuerlichen antisemitischen Anschläge. Beide Schülerinnen mussten leider in Quarantäne. Deshalb sind Sina Merker und Jonas Laukötter eingesprungen, die ganz großartig ihre Klassenkameradinnen vertreten haben. Vom Hermann Emanuel Berufskolleg Steinfurt trugen Jonas Kortmann, Abiturient des Beruflichen Gymnasiums sowie Meike Schöpker und Darleen Jürgens vom Fachbereich Heilerziehungspflege Texte und kurze literarische Aphorismen vor. „Wer ein Menschenleben rettet, der rettet die ganze Welt“, aus dem Talmud. Im Hauptteil des Abends gab es zunächst eine große Überraschung, weil die Künstler auf ein Drittel der Gage verzichteten, zugunsten eines noch folgenden Projekts der Realschüler und Studierenden vom Hermann Emanuel-Berufskolleg mit jüdischen Jugendlichen. Eine weitere großzügige Spende der Anwesenden des Abends wird dabei helfen. Dann folgte ein Chanson- und Klavierabend vom Feinsten. Professor Clemens Rave stellte einfühlsam und energisch jüdische Komponisten vom Anfang des letzten Jahrhunderts vor, die damals weit bekannt, nach Ermordung oder Emigration heute fast vergessen sind. Zwei lebhafte Stücke aus Korngolds Märchenbildern von 1911, Gruenbergs Foxtrott von 1924, eine Polka von Grosz aus 1921 oder Ullmanns Klaviersonate von 1944 zeigen die Verbindungen zur modernen Musik. Keine leichte Kost, sondern eine Herausforderung. Eine andere, leichtere Note kam durch die Chansons. Dazu triumphierte Stephanie Rave mit Stimmgewalt und eindrucksvoller Mimik auf. Stücke von Hollaender und Münzer zeigten das Cabaret der dreißiger Jahre. Vertonungen von Kästner, Tucholsky und Brecht die Weitsicht von Künstlern im drohenden Nationalsozialismus. Die Lieder von Kreisler aus der Nachkriegszeit versuchten mit schwarzem Humor und Satire die Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit angesichts des Naziregimes zu verarbeiten. Zum Abschluss ertönte auch jazzige Klaviermusik, hinreißend interpretiert von Clemens Rave, Themen aus den Filmen Yentl und Schindlers Liste, die Stephanie Rave ergreifend auf einer Säge intonierte. Konstantin Weckers „Die weiße Rose“ von 1984 wies auf den immer noch bestehenden Antisemitismus hin. Verabschiedet wurden sie mit stehendem Applaus und „Bravo“-Rufe aus dem Publikum.

Foto: Axel Roll