Aussichtsreicher Platz bei Landtagswahl

Im Verlauf der digitalen Landesdelegiertenkonferenz von Bündnis 90/Die Grünen ist Norwich Rüße auf Platz 6 der NRW-Liste seiner Partei für die Landtagswahlen gewählt worden. Rüße hat sich in einer Kampfabstimmung mit denkbar knapper Mehrheit (neun Stimmen) gegen den Gesundheitspolitiker Mehrdad Mostofizadeh aus Essen durchgesetzt. Ein erneuter Einzug des 55-jährigen Landwirts in den NRW-Landtag in Düsseldorf gilt damit als sehr wahrscheinlich. Zugleich bewirbt sich der Steinfurter im Wahlkreis Steinfurt I als Direktkandidat für einen Sitz im Landesparlament. Seit 2010 ist der Landwirt, der in der Burgsteinfurter Bauerschaft Hollich einen Bio-Hof bewirtschaftet, dort Mitglied.

„Ich freue mich sehr über das Vertrauen meiner Partei und möchte in der nächsten Wahlperiode wieder die Verantwortung für die Bereiche Landwirtschaft und Naturschutz übernehmen. Nach fünf Jahren in der Opposition kämpfe ich dafür, künftig wieder aus der Regierung heraus mitgestalten zu dürfen“, erklärte Rüße unmittelbar nach seiner Wahl. „Was mich treibt“, so erklärte Rüße via Facebook, „ist der Wunsch nach einer ökologischeren Politik, die gesund für Mensch, Tier und Umwelt ist.“ Für ihn sei es in der Opposition schmerzhaft mitanzusehen gewesen, wie das Regierungsbündnis aus CDU und FDP „unter dem Deckmantel der Entfesselung“ Umwelt- und Naturschutz torpediert und in Landwirtschaft und Naturschutz dringend nötige Weichenstellungen Richtung Zukunft verschlafen habe. Nach fünf verlorenen Jahren sei es wieder Zeit, dass NRW eine soziale und ökologische Regierung bekomme.

Die Chancen seiner Partei, einen Machtwechsel am Rhein herbeizuführen, bezeichnet Rüße als aussichtsreich. Die Grundlagen hätten das Wahlprogramm „Von hier an Zukunft“ gelegt. „U. Sowohl für die Menschen im ländlichen Raum als auch mit Blick auf Umwelt und Natur ist alles drin. Jetzt freue ich mich auf den Wahlkampf hier vor Ort und möchte zeigen, dass grüne Antworten auch außerhalb von Großstädten mehrheitsfähig sind.“