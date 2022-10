Auto erfasst 74-jährige Seniorin auf ihrem Pedelec

Bei einem Verkehrsunfall ist in Burgsteinfurt am Montag eine 74-jährige Pedelec-Fahrerin schwer verletzt worden. Sie wurde von einem Auto erfasst.

Verkehrsunfall in Burgsteinfurt

Bei einem Unfall auf der Bahnhofstraße ist am Montag eine 74-jährige Pedelec-Fahrerin schwer verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, war die Frau gegen 11.15 Uhr auf dem Radweg in Richtung Goldstraße unterwegs. Zeitgleich wollte eine 23-jährige Autofahrerin aus Horstmar, die mit einem schwarzen VW auf der Bahnhofstraße in Richtung Leerer Straße fuhr, auf Höhe des Bahnhofsplatzes nach rechts auf einen Parkplatz abbiegen. Dabei hat sie die Seniorin offenbar nicht gesehen. Es kam zur Kollision. Die Radfahrerin stürzte. Sie

musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei merkt an, dass die ältere Dame zum Unfallzeitpunkt keinen Helm trug. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von schätzungsweise rund 1600 Euro.