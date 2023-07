B 54-Sperrung: Das sind die besten Alternativstrecken

Am Donnerstag (13. Juli) beginnt die Sanierung des zweiten Streckenabschnitts der B 54. Dadurch ändern sich auch die Umleitungsstrecken. Wir haben - neben den beiden offiziellen Strecken - die besten alternativen Routen zusammengestellt.

Am Donnerstag beginnt der zweite Bauabschnitt der B 54-Sanierung. Dann ist nicht mehr der Bereich zwischen der Abfahrt im Steinfurter Bagno und in Borghorst-Dumte einseitig gesperrt, sondern der Bereich zwischen Borghorst-Dumte und Nordwalde, eine Abfahrt weiter südlich.

Straßen.NRW gibt zwei offizielle Umleitungsstrecken aus: Die eine führt ab der Abfahrt Nordwalde über die Altenberger Straße (L 510) nach Borghorst hinein. Dort geht es über die Max-Planck-Straße auf den Oranienring und von dort zur Auffahrt Borghorst-Dumte, ab der man dann wieder Richtung Norden fahren kann.

Für die zweite Umleitung müssen Autofahrer schon eine Abfahrt vorher von der B54 runter: Ab der Abfahrt Altenberge-West führt die Umleitung über Laer. Am Ortsausgang geht es rechts auf die Steinfurter Straße (L 550) und später auf die K 78, die dann ebenfalls zur Auffahrt Borghorst-Dumte führt.

Dort werden die Autos also aus zwei Richtungen wieder auf die Bundesstraße auffahren – Staupotenzial. Je nach Wohnort und Fahrtziel könnte es sich anbieten, andere, alternative Routen zu wählen, um die Sperrung und den wohl zu erwartenden Stau in Borghorst und Laer zu umfahren. Wir haben mögliche Alternativrouten zusammengestellt. Zur Erinnerung: Die B54 ist nur von Münster Richtung Gronau gesperrt. Von Gronau Richtung Münster ist die Strecke einspurig befahrbar.

Vorher ein wichtiger Hinweis: Folgende sind mögliche Alternativen. Die offiziellen Umleitungen bieten in der Regel den kürzesten und oft auch den schnellsten Weg. Zudem möchten wir als Redaktion explizit darauf hinweisen, dass Schleichwege durch Wohngebiete nicht angebracht und auch nicht von uns empfohlen werden.

Die Ost-Umleitung

(Alternative für Altenberge, Nordwalde, Borghorst, Burgsteinfurt und eventuell auch Wettringen, Ochtrup und Gronau)

Wer nicht in Borghorst im Stau stehen möchte, kann die Umleitung und Sperrung östlich umfahren. Wer aus Münster kommt, für den bietet es sich an, an der Abfahrt Altenberge-Süd abzufahren. Abbiegen nach rechts und an der Eisscholle (ein großer Kreisverkehr) geradeaus. Über die Altenberger Straße fährt man Richtung Nordwalde.

Vor Nordwalde biegt man links ab, um nach rechts auf die Nordwalder Umgehungsstraße zu kommen. Am ersten Kreisverkehr die dritte Abfahrt nehmen (Grevener Straße), am zweiten Kreisverkehr die erste Abfahrt (Emsdettener Straße). Hinter Nordwalde biegt man links in den Scheddebrock ab (L 559) und fährt von dort immer geradeaus weiter bis Burgsteinfurt. Dort kann man bei den Abfahrten Hollich oder Sonnenschein wieder auf die B 54 auffahren.

Die West-Umleitung

(Alternative für Ochtrup, Metelen, Horstmar, Laer)

Vorweg: Für die Westumleitung muss man einen Teil der offiziellen Umleitung ab Altenberge-West in Richtung Laer fahren. Statt dort auf die Steinfurter Straße (L 550) abzubiegen, gibt es jedoch einige Alternativen.

So kann man schon vorher auf die Borghorster Straße/Gantenstraße (K 75) abbiegen und bis zur Max-Planck-Straße in Borghorst fahren. An der Ampel dort geht es entweder links auf die offizielle Umleitung auf den Oranienring. Oder man biegt rechts auf den Westfalenring ab, quert Borghorst und fährt über die Burgsteinfurter Straße zur B54-Auffahrt im Bagno.

Alternativ gibt es die Möglichkeit, von Laer weiter nach Horstmar zu fahren und dort auf die L 580 (Koppelstraße) abzubiegen. Diese führt nach Burgsteinfurt mit den beschriebenen B 54-Auffahrten. Falls jemand nach Burgsteinfurt selbst möchte, könnte es sich anbieten, in der Alst auf die L 570 zu fahren und von Horstmar-Leer gen Burgsteinfurt zu fahren.

Durch Horstmar und Schöppingen (L 579) geht es Richtung Metelen und Ochtrup. Am ersten Kreisverkehr hinter Schöppingen führt der Weg Richtung Metelen auf die L 582 (erste Ausfahrt). Von Metelen aus ist es nur noch ein Katzensprung bis Ochtrup.

Wer aus Münster kommt und sich nicht ab Altenberge in den Umleitungsverkehr durch Laer stellen möchte, kann diverse alternative Routen nach Laer nehmen, beispielsweise über Havixbeck und durch die Beerlage.

Der weite Weg

Wer nach Gronau möchte, fährt hinter Laer ebenfalls weiter über die L 579 über Horstmar und Schöppingen nach Heek; von dort aus entweder auf die Autobahn 31 oder über die L 574 und Epe nach Gronau. Diese Route führt an den Ortskernen der ersten drei Gemeinden vorbei.

Die Nordumleitung über Greven, Emsdetten, Wettringen und Ochtrup dauert wohl viel zu lange, um als echte Alternative zu gelten.

Die Bahn als Alternative

Viele Orte entlang der B 54 sind auch mit dem Zug (RB 64) erreichbar, nämlich Altenberge, Nordwalde, Borghorst (2), Burgsteinfurt, Metelen, Ochtrup und Gronau. Tagsüber fährt die Bahn stündlich. Zwischen Münster und Burgsteinfurt fährt die Bahn vor 8 Uhr morgens und zwischen 14 Uhr und 18 Uhr halbstündlich. Von Gronau Richtung Münster fährt die Bahn morgens im Halbstundentakt, von Münster Richtung Gronau ab 14 Uhr.

Wer in der Nähe von Bahnhaltestellen arbeitet oder wohnt, ist mit der Bahn sehr wahrscheinlich deutlich schneller unterwegs als mit dem Auto. Zu Stoßzeiten kann es in der RB 64 gelegentlich voller werden. Doch in der Regel ist auch eine Fahrradmitnahme völlig unproblematisch.