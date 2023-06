B54-Sperrung sorgt für Staus in Borghorst

Seit Montagmorgen ist die B54 zwischen Borghorst (Abfahrt Dumte) und Burgsteinfurt (Abfahrt Bagno) einseitig gesperrt. Der Verkehr fließt nur Richtung Münster.

Die Sperrung hat in den ersten Tagen für reichlich Verkehr und Staus in Borghorst gesorgt. Am Montagnachmittag gegen 17 Uhr standen die Autos direkt ab der Abfahrt der B54 über den gesamten Oranienring und Westfalenring. Es ging nur schleppend voran. In den Morgenstunden ist die Lage deutlich entspannter, da zu dieser Zeit der Hauptverkehr Richtung Münster – und damit weiter über die Bundesstraße – fließt.

Nachmittags müssen die Borghorster deutlich mehr Zeit einplanen. Dabei hat Straßen.NRW die vier Ampeln zwischen der Abfahrt Dumte und der Kreuzung Westfalenring/Burgsteinfurter Straße seit Montag auf ein „Umleitungsprogramm“ geschaltet, die Grünphasen für den umgeleiteten Verkehr sind verlängert. Wer hingegen von den angrenzenden Straßen wie der Max-Planck-Straße oder der Meerstraße auf den Ring biegen möchte, muss nun länger warten.

Sperrung sei „gut angelaufen“

Aus Sicht von Straßen.NRW ist die Sperrung „gut angelaufen“, besonders mit Blick auf die Verkehrsmassen, die nun umgeleitet werden. Es habe kaum Beschwerden von Verkehrsteilnehmenden gegeben und auch keine Rückstaus bis auf die B54. Schleichverkehre durch Wohngebiete rund um den Pennymarkt seien durch ein Sackgassenschild unterbunden worden.

Beim Ordnungsamt der Stadt sind jedoch einige Beschwerden über den Stau eingegangen, berichtet deren Mitarbeiterin Sabine Drunkenmölle. Sie bezeichnet die Umleitung mitten durch Borghorst als „sehr unglücklich“ – räumt jedoch ein, dass es bei „so einer großen Baustelle“ wohl keine Alternative gebe. „Sonst müssten wir den Verkehr durch die Wohngebiete führen“ – und das sei erst recht keine Option.

Die Planung der Umleitung ging komplett von Straßen.NRW aus. „Uns sind da die Hände gebunden“, so Drunkenmölle, die betont, dass die Zusammenarbeit mit Straßen.NRW sehr gut laufe. „Wir wussten schon im Vorfeld Bescheid. Wir haben dafür gesorgt, dass innerhalb der nächsten Zeit auf der Umleitungsstrecke keine Baustelle sein wird. Also keine Glasfaserarbeiten und sowas.“

Drei Wochen viel, dann etwas weniger Verkehr

Zudem weist Drunkenmölle darauf hin, dass insbesondere die kommenden drei Wochen für ein verstärktes Verkehrsaufkommen in Borghorst sorgen werden. Ab Mitte Juli verlagert sich die Baustelle Richtung Nordwalde und Altenberge. Die Bundesstraße zwischen Borghorst und Burgsteinfurt wird dann wieder freigegeben, dafür allerdings zwischen Borghorst und Altenberge beziehungsweise Nordwalde gesperrt. Ab der Abfahrt Dumte können die Umgeleiteten dann wieder auf die Bundesstraße auffahren. Sie werden dann zwar auch wieder zum Teil durch Borghorst (über die Altenberger Straße und den Oranienring) fahren, um zur Abfahrt Dumte zu gelangen. Doch Straßen.NRW hoffe darauf, dass sich der Verkehr aufteilt und zum Teil die zweite Umleitungsstrecke über Laer nehmen wird, so Drunkenmölle.