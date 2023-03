Beeindruckende Zahlen

Folgende Kameradinnen und Kameraden wurden in den Einsatzdienst aufgenommen: Yannick Gaußelmann, Nico Roters, Jonas Wiggers, Sophie Resing, Mattes Merker, Luca Nikolic, Florian Nellesen, Yannick Riehemann, Lisa Schäfer, Jasmin Kamienski, Marcel Post, Leo Kozyrenko und Leon Elskamp

So viele Kameraden hatte das Feuerwehrgerätehaus des Borghorster Löschzuges schon lange nicht mehr beherbergt: Rund 300 Mitglieder waren zur 145. Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Steinfurt gekommen. Auch Bürgermeisterin Claudia Bögel-Hoyer zeigte sich beeindruckt von „dem wunderbaren Bild“, das sich ihr vom Podium aus bot. In ihrer Begrüßungsrede betonte sie „die zentrale und unverzichtbare Rolle für die Sicherheit der Stadt“, die die Freiwillige Feuerwehr spielt und fasste ihren Respekt und Dank in die Worte: „Ihr geht für uns durchs Feuer!“.