Begeisterung auf allen Seiten

Ist das jetzt schon wieder so etwas wie Normalität? Ein Besucher zuckt mit den Schultern. „Weiß nicht“, sagt er und lächelt unsicher. Der „Muffenmarkt“, die Herbstkirmes in Steinfurts Ortsteil Borghorst, startete bei ihrer Eröffnung am Samstag gleich durch. Nicht lange, und der Platz auf dem Schilde sowie der angrenzende Parkplatz füllten sich mit Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen.

„Hoffen“ lautet derzeit noch die Devise, dass ist keine Frage. Bei den Schaustellern herrscht Skepsis, bestenfalls verhaltener Optimismus. Zu viele böse Überraschungen hielt die Pandemie seit März 2020 bereit. Hauptsache, die Weihnachtsmärkte dürfen stattfinden, bevor es in die Winterpause geht. Auch der „Muffenmarkt“ war für seine Beschicker längere Zeit eine „Zitterpartie“, da sich erst kurzfristig entschied, dass er stattfinden durfte.

Großes Aufatmen Borghorst Udo Jürgens Foto: Nix Borghorst Muffenmarkt Foto: Nix Borghorst Muffenmarkt Foto: Nix Borghorst Muffenmarkt Foto: Nix Borghorst Muffenmarkt Foto: Nix Borghorst Muffenmarkt Foto: Nix Borghorst Muffenmarkt Foto: Nix Borghorst Muffenmarkt Foto: Nix Borghorst Muffenmarkt Foto: Nix Borghorst Muffenmarkt Foto: Nix

Auf dem Kirmesgelände herrschte die vertraute Klangkulisse. Popmusikhits aus den Boxen des „Power-Express“, des Autoscooters und des „Crazy Dancers“, in den sich nervenstarke und seefeste Mitfahrer wagten. Der eine oder andere „Kreischer“ ließ sich vernehmen, aber irgendwie waren alle Kirmesbesucher froh, dass der „Rummel“ wieder in die Stadt gekommen war. Kein Fahrgeschäft blieb ungenutzt, da gab es keine Schießbude, in der nicht wieder Teddybären den Besitzer wechselten. Auch das Entenangeln, ein solider Klassiker, wurde zur angesagten Attraktion.

Leckereien

Kinderaugen leuchteten, Mädchen und Jungen waren glücklich, wieder in ihre Karussells steigen zu dürfen und von den zahlreichen, kirmestypischen Leckereien zu naschen. Sie hatten in den vergangenen anderthalb Jahren genug entbehren müssen. Das schöne Wetter entschädigte für nervigen Regen und Windböen während der Aufbauphase.