Begrüßungspaket für Neugeborene

„Wir haben uns gefragt, wie wir das Leben der Familien in der Stadt verbessern können“, erläuterte Sebastian Alfers als stellvertretender Sprecher der Grünen-Fraktion den Ausgangspunkt der gemeinsamen Überlegungen. Schnell waren Grüne und GALier dann bei der unumstrittenen Tatsache, dass Kinder nun einmal die Zukunft sind . . .

Das Begrüßungspaket, das den beiden Fraktionen vorschwebt, besteht aus drei Komponenten: Da ist zum einen die finanzielle. Jedes Baby soll mit einem 100-Euro-Schein aus dem Rathaus belohnt werden. Dann soll es sachliche Hilfen geben. Grüne und GAL denken dabei an Gutscheine für Eltern-Kind-Kurse, Büchereiausweise, freien Bädereintritt oder auch Erstausstattung wie Windeln, Schnuller oder Babynahrung. Teil Nummer drei sollen Beratungsangebote rund um das Thema Familie sein. „Dazu sollen öffentliche wie private Partner ins Boot geholt werden“, erläuterte GAL-Sprecher Christian Franke. Es seien bereits jetzt erste interessierte Kooperationspartner gefunden worden.

50 000 Euro für das Begrüßungspaket

50 000 Euro sollen für das Begrüßungspaket in den Haushalt 2023 eingestellt werden. Für das Begrüßungsgeld müssten allein 35 000 Euro veranschlagt werden. So erblicken im Jahr im Schnitt 350 Erdenbürger das Licht der Steinfurter Welt.

Wie die beiden Fraktionen in ihrer Begründung für den Antrag schreiben, geht es ihnen darum, „eine gebündelte Unterstützung in sachlicher, finanzieller, aber auch informeller Hinsicht zu bieten“. Sollte sich im Rat eine Mehrheit für diese Ideen finden, regen die Antragsteller die Gründung eines Arbeitskreises an, der mit Mitgliedern aus Verwaltung, Politik und interessierten Dritten „diese wirksame Unterstützung Steinfurter Eltern und deren Kinder weiter aufbaut“.

Im Wettbewerb mit anderen Kommunen

Grüne und GAL sehen durch das Begrüßungspaket die Möglichkeit, dass die Stadt im Wettbewerb mit anderen Kommunen sich als besonders familienfreundlich positionieren kann. „Alle Kinder sollen die gleichen Chancen haben“, betont Christian Franke. „Unabhängig vom Einkommen der Eltern.“

Neben der finanziellen Entlastung sehen die Fraktionen auch Möglichkeiten, dass sich die Väter und Mütter untereinander kennenlernen und vernetzen. Besonders zugezogene Familien hätten so die Möglichkeit, Kontakte zu knüpfen. „Steinfurt offenbart sich im besonderen Maße als Stadt, welche die Menschen in der sensiblen Zeit nach der Geburt nicht im Stich lässt“, heißt es dazu in dem Antrag.