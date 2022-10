Beim Lernen und Arbeiten in Bewegung bleiben

Um die Aufenthaltsqualität an der Fachhochschule zu verbessern, wurden Deskbikes in („Schreibtisch-Fahrräder“) angeschafft.

Beim Lernen und Arbeiten in die Pedale treten – das ermöglicht die Fachhochschule ihren Studierenden und Beschäftigten jetzt an ausgewählten Standorten mit sogenannten Deskbikes in ihren Bibliotheken. Ein Deskbike ist ein „Schreibtisch-Fahrrad“: Sattel und Pedale verringern die negativen Auswirkungen von langem Sitzen am Arbeitsplatz, da Nutzer verschiedene Körperhaltungen einnehmen und damit das aktive Sitzen fördern können.

Körperhaltung

Die ergonomischen Arbeitsplätze sind an den Hochschulstandorten in Steinfurt und Münster zu finden: Einer in der Bereichsbibliothek auf dem Steinfurter Campus, zwei in der Bibliothek im FHZ an der Corrensstraße in Münster und jeweils zwei in den Gebäuden der Fachbereiche Design und Architektur auf dem Leonardo Campus.

Studentenwunsch

Die Hochschule hat die Geräte auf Wunsch der Studierenden angeschafft. Im Forschungsprojekt „Be part – take part!“ erarbeitet das Institut für Interdisziplinarität in Gesundheit-Technik-Arbeitsfähigkeit (IGTA) bewegungsförderliche Umgebungskonzepte, die sowohl die Gestaltung von Campus und Lehrräumen als auch von Unterrichts- und Pauseneinheiten an der FH Münster beinhalten. Das Team um Prof. Dr. Anke Menzel-Begemann und Prof. Dr. Klaus Peikenkamp befragte dabei die Studierenden nach ihren Wünschen. „Sie hatten den Wunsch geäußert, Bewegungsmöglichkeiten für die Arbeit am Schreibtisch zu schaffen“, sagt Katharina Voß, Mitarbeiterin im hochschulweiten Projekt Lernkultur 4.0, das zum Ziel hat, die Aufenthaltsqualität an der Fachhochschule zu verbessern, und die Deskbikes letztlich angeschafft hat. „Wir haben dazu die Bikes aber auch Laufbänder ausprobiert. Die Laufbänder störten jedoch das ruhige Arbeiten in den Bibliotheken“, so Voß.

Aufsitzen und losradeln

Im April waren Studierende dazu eingeladen, die Geräte auszuprobieren und zu bewerten, das Team aus IGTA und Lernkultur 4.0, geleitet von Petra Seyfferth und Prof. Dr. Thilo Harth, evaluierte das Feedback.

Die Deskbike-Arbeitsplätze sind mit einem höhenverstellbaren Schreibtisch ausgestattet, um die Arbeit auf die jeweilige Körpergröße anzupassen. „Die Nutzung der Bikes ist selbsterklärend und man hat sich schnell daran gewöhnt“, so Voß. „Wer sie nutzen will, kann einfach aufsitzen, losradeln und beim Lernen und Arbeiten am Schreibtisch in Bewegung bleiben.“