Beim Tier-Quiz gut geschlagen

STEINFURT

Bürgermeisterin Claudia Bögel-Hoyer besuchte am Mittwochmorgen die 35 Mädchen und Jungen, die an der Stadtranderholung des OT-Heims St. Nikomedes teilnehmen. Bevor sie traditionsgemäß jedem Kind eine Kugel Eis ausgab, musste die Bürgermeisterin sich an einem Quiz beteiligen und viele Fragen der Sechs- bis Elfjährigen beantworten.

Von Matthias Lehmkuhl