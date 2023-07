Bella Italia in Burgsteinfurts guter Stube

Bereits zum zehnten Mal findet in Kürze der italienische Abend auf dem Burgsteinfurter Marktplatz statt. Schon jetzt ist klar: Es könnte voll werden. Wer sich einen Platz sichern möchte, sollte früh kommen – und sich das Datum merken.

„Una Notte Speciale“ – ob dieser italienische Schlager von Alice über den Burgsteinfurter Marktplatz schallen wird, ist noch ungewiss. Aber dass es wieder eine sehr spezielle italienische Nacht wird, das garantieren die Veranstalter auch für die zehnte Auflage dieses beliebten Open-Air-Events.

Am 4. August (Freitag) ab 19 Uhr verwandelt sich die „Gute Stube“ in eine grün-weiß-rot geschmückte Piazza, auf der in kulinarischer Hinsicht keine Wünsche offen bleiben dürften.

Die Werbegemeinschaft Burgsteinfurt und besonders die Gastronomen als Veranstalter der italienischen Nacht, haben sich wieder viele feste und flüssige Leckereien einfallen lassen: Neben Antipasti, Bruschetta, Flammkuchen und italienischem Salat werden auch Tapas, Pizza und Pulled-Pork-Burger angeboten.

Für Süßschnäbel oder einfach zum Nachtisch hält Marco Grenci Tiramisu und feines Gebäck bereit, von seinen Eisspezialitäten ganz zu schweigen. Zum Angebot gehören natürlich auch die üblichen Sommer-Party-Getränke wie diverse Wein- und Biersorten, Cocktails und Liköre.

DJ statt Live-Band

Wer diese Gaumenschmeichler im Sitzen genießen möchte, dem rät Oliver Tieck, spätestens um 19.30 Uhr Ort zu sein: „Wir bauen dieses Jahr knapp 1400 Sitzplätze auf, aber die Bänke waren in den vergangenen Jahren immer fix besetzt und Reservierungen sind nicht möglich.“

Berthold Probst, Jochen Althoff und Mehran Behzadi hoffen auf gutes Wetter und beste Fiesta-Stimmung, auch wenn dieses Mal keine Live-Musik gespielt wird. „Die Band war mehr als doppelt so teuer wie im vergangenen Jahr, da haben wir uns für den lokalen DJ Kai Laukämper entschieden“, erklärt Oliver Tieck und ist sich sicher, dass „Volare“ und „Ti amo““ auch aus der Dose ein unvergessliches Dolce-Vita-Flair erzeugen.