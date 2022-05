Berührende Ansichten

„Sie & Er“ ist die Ausstellung betitelt, die am Samstag im Huck-Beifang-Haus in Burgsteinfurt eröffnet wurde. „Endlich dürfen wir wieder“, betonte Regina Hemker-Möllering in ihrer Begrüßung: „Mit allem, wie früher.“

Bürgermeisterin Claudia Bögel-Hoyer hatte es sich nicht nehmen lassen, diese Ausstellung zu besuchen und begrüßte mit einem klaren Statement für die Kunst die Anwesenden. „Kultur und Menschsein sind miteinander verbunden. Das unterscheidet uns auch von anderen Lebewesen. Außerdem unterstützt die Stadt Steinfurt Vereine, denn sie sorgen für das soziale Miteinander in der Gesellschaft.“

Respekt

Anzuschauen gibt es viel: Fotografien und getöpfertes Porzellan. Das Ehepaar Sabine und Reinhard Grimm, die in der Nähe von Bielefeld leben, haben nach der Pensionierung ihre Kreativität neu entdeckt. Töpfern und fotografieren auf eine professionelle Art, die die Betrachter neugierig macht. Während die Töpfereien von Sabine Grimm mit Farbigkeit und neuartigen Formen locken, machen die Fotografien durch ihre Direktheit auf sich aufmerksam.

Affen

Besonders spannend und auch berührend sind die Fotografien im ersten Obergeschoss, auf denen Menschen und Affen direkt und offen in die Kamera blicken. Da entsteht leicht ein schlechtes Gewissen den Tieren gegenüber, die vielfach für industrielle Zwecke missbraucht werden. Ihr Blick ist nicht weniger offen, fast freundlich, ähnlich dem der abgebildeten Menschen. Ein vielleicht nicht geplanter, aber ein wirksamer Teil dieser Schau, zu zeigen, wie Respekt unbedingt zum Miteinander zwischen Mensch und Tier gehört.

Reinhard Grimm erläuterte, dass er in seiner Werkstatt unter hunderten Fotos nach der richtigen Serie sucht und das sind für ihn immer fünf Arbeiten. Diese Ausstellung lebt vom Dialog im Bild und vor dem Bild, ebenso wie die Töpfereien auf ihre Liebhaber wartet. Deshalb sind ihr auch Schulklassen zu wünschen.

Bei der Vernissage lud zusätzlich wunderbare „Straßenmusik“ der beiden Flötistinnen Johanna Nienau und Lioba Domann-Koch zum Mitsummen ein.

Die Ausstellung „Sie & Er“ ist noch bis zum 27. Juli im Huck-Beifang-Haus, Steinfurt, zu sehen.