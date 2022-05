Besondere Spätlese mit sakraler Note

Heinrich von den Driesch vorzustellen, ist wie Eulen nach Athen tragen: Der mittlerweile 80-jährige Steinfurter ist eine Ikone in der Kunstszene und hat weit über die Grenzen Steinfurts hinaus einen ausgezeichneten Namen. Der runde Geburtstag ist Anlass dafür, dass das Mitglied des renommierten Welbergener Kreises nun in der Großen Kirche ausstellt. „Spätlese“ lautet der Titel der Präsentation, die querschnittartig einen Einblick in das künstlerische Wirken der vergangenen drei Jahrzehnte des ehemaligen Gymnasiallehrers gibt. Die Eröffnung ist am kommenden Freitag.

Nach dem Motto „eine gute Ausstellung braucht Luft“ hat sich der Künstler bei der Auswahl der gezeigten Werke bewusst beschränkt. Schließlich müssen die zum Teil sehr großformatigen Arbeiten, allen voran das 1999 für eine Ausstellung in Siegen geschaffene „Hirschmöbel“-Ensemble, auch ihre Wirkung entfalten können. Die Kombination von Kunst und Kirche findet von den Driesch spannend („Das verleiht den Kunstwerken einen sakralen Charakter“), und sie hat sich bereits in Vorgängerausstellungen bewährt – zuletzt vor zwei Jahren, als der Welbergener Kreis in der Großen Kirche aus Anlass des 50-jährigen Bestehens ausstellte. Was lag also näher, zum anstehenden 80. Geburtstag im vergangenen Jahr nochmals anzufragen, ob eine Werkschau möglich wäre? War sie: Von den Driesch rannte bei den Verantwortlichen des Kulturausschusses der Ev. Kirchengemeinde Burgsteinfurt offene Türen ein. Dass es dann noch bis Juni des nächsten Jahres dauern würde ist – wie so vieles – der Pandemie geschuldet.

Zu sehen sind ab Freitag schwerpunktmäßig im Vorraum des Kirchenbaus sowie im Bereich hinter dem Lettner gut 30 Werke des Steinfurters, die typisch für sein Wirken sind: Plastische Arbeiten, Möbel und Figuren aus farbig gefasstem Sperrholz oder Pappmaché sowie Malereien in Mischtechnik, meist in Kombination mit Holzdruck, ziehen den Betrachter in den Bann. „Kramen in abendländischem Bildungsgut“ nennt der Künstler bisweilen das Vorgehen, welches dahintersteckt. Es geht ihm dabei um Annäherung, Aneignung und um Berührungen zu Künstlergrößen wie Raffael, Rubens, Overbeck oder Dürer, deren Motive sich in den Arbeiten wiederfinden.

In seinen Werken hat von den Driesch viele Lebenserinnerungen verarbeitet, wie zum Beispiel beim Werk „Kanalschwimmer“ von 2009. Sie entstammen aber unter anderem auch ganz profanen Erfordernissen: So dienten die hochformatigen Malereien, die in der Ausstellung zu dreiseitigen Stelen zusammengefasst sind, einst als Kulissen für seine Auftritte mit der Formation „Tango Blue“, bei der er als Gitarrist mitwirkte. Ganz unabhängig indes von seiner Entstehungsgeschichte – spannend anzuschauen ist jedes einzelne Kunstwerk.

Die Vernissage der Ausstellung „Spätlese“ beginnt am Freitag (3. Juni) um 18 Uhr. Die Ev. Kirchengemeinde als Hausherrin lädt dazu alle Interessierten ein. Nach Grußworten von Claus Reich und Karin König von der Kirchen- bzw. der politischen Gemeinde hält Bettina Sandhaus vom Welbergener Kreis den Einführungsvortrag.