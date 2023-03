Letzte Ruhe unter einer Linde

Bestattung ist schon lange nicht mehr Bestattung. Es gibt mittlerweile viele unterschiedliche Formen der letzten Ruhe. Auch in Steinfurt. Die Urnenbestattung hat hierbei im Vergleich zu anderen deutlich angezogen. Inzwischen gibt es, was dies angeht, in Steinfurt sogar eine grüne Alternative.

Erd-Wahlgräber, Erd-Reihengräber, Urnen-Wahlgräber, pflegefreie Gräber, pflegefreie Urnen-Stele – Bestattung ist schon lange nicht mehr Bestattung. Die Möglichkeiten für die letzte Ruhestätte sind allein auf den drei städtischen Friedhöfen in Steinfurt im Laufe der letzten Jahre immer mehr geworden. „Wir müssen auf die veränderten Bestattungswünsche reagieren“, beobachtet der Technische Beigeordnete Hans Schröder einen Trend hin zu einer möglichst pflegefreien Grabstätte.

Eine grüne Alternative gibt es in dieser Hinsicht ab sofort auf dem Friedhof Haselstiege in Borghorst. Unter einer großen Linde hat der zuständige Fachbereich Urnen-Reihengräber angelegt, die auf zwei weitere Bäume in der Nachbarschaft ausgedehnt werden können – bei entsprechender Nachfrage. Unter den Bäumen, im gebührenden Abstand zu den Wurzeln, bekommen die Gräber eine schlichte, einheitliche Grabplatte mit dem Namen des Toten. „Bei dieser Bestattungsform sind die Möglichkeiten für Grabschmuck natürlich sehr begrenzt“, betont Niels Heermann, Leiter des Fachbereichs Tiefbau.

Versuch geglückt

Auf dem Friedhof Königsallee kann der Versuch, steinerne Urnenstelen anzubieten, als geglückt gelten. Nach der ersten, die schnell belegt war, folgte die zweite, deren Kammern ebenfalls schon alle vermietet sind. „Darum werden Anfang Mai zwei weitere aufgestellt“, erklärt Bürgermeisterin Claudia Bögel-Hoyer. Niels Heermann geht davon aus, dass auch sie schon im Sommer belegt sind.

Generell ist die Urne mittlerweile die gängigste Form der Bestattung in Steinfurt. Hans Schröder schätzt das Verhältnis 70 zu 30 pro Urne. „Das war schon einmal deutlich anders“, so der Baudezernent.

„Im ersten Schritt viel Arbeit“

Um das Friedhofswesen vor dem Hintergrund einer immer größeren Wahlfreiheit vernünftig managen zu können, setzt die Bauabteilung auf Digitalisierung. „Das ist im ersten Schritt viel Arbeit, schließlich müssen alle Daten erst einmal ins System eingepflegt werden“, erläutert Schröder. Im Nachgang erleichtere es die Arbeit im Rathaus aber enorm. Nach der Bestandsaufnahme würden die Angaben zu den einzelnen Gräbern mit dem Kartenmaterial verschnitten, um auch eine räumliche Zuordnung am Computer treffen zu können.

Dass selbst der Tod nicht umsonst ist, wird spätestens beim Blick in die Gebührensatzung zum Bestattungswesen deutlich. Am oberen Ende der Preisskala steht in Steinfurt ein Wahlgrab auf dem muslimischen Friedhof in Burgsteinfurt an der Langen Stiege, weil dort die Gräber für 50 Jahre vergeben werden. Bei den anderen Gräbern sind 30 Jahre beziehungsweise 40 Jahre die Regel. So kostet eine Wahlgrabstätte, die für 40 Jahre belegt wird, 2350 Euro, ein Reihengrab für die Dauer von 30 Jahren schlägt mit 1580 Euro zu Buche.

Urnengräber sind bekanntlich sehr viel günstiger als die traditionelle Erdbestattung. Eine Urnenwahlgrabstätte für zwei Urnen kostet für die Dauer von 30 Jahren 720 Euro. Die günstigste Möglichkeit, in Steinfurt unter die Erde zu kommen, ist bislang ein pflegefreies Urnenreihengrab: Es kostet für 30 Jahre 550 Euro.