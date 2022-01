Biodiversität und Klimaresistenz

Burgsteinfurt

Mitarbeiter des städtischen Baubetriebshofes haben am Dienstag und am heutigen Mittwoch am Wäldchen an der Lindesaystraße mehr als 600 Gehölez gepflanzt. Die Neuanpflanzung ersetzt Bäume, die zuvor aus Gründen der Verkehrssicherung gefällt worden waren.

Von und