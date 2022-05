Blickfang auf Barock-Achse

Künstlerischer Dauerbrenner: Heinrich von den Driesch feilt nach der Aufstellung des Elysiums (Bild) schon an seiner kommenden Ausstellung in der Großen Kirche.

Es ist ein wahrer Blickfang der Barocken Achse und erfreut alljährlich durch seine heitere Ausstrahlung zahlreiche Besucher: das Elysium. Die zwölf von dem Steinfurter Künstler Heinrich von den Driesch geschaffenen Steckfiguren aus der klassischen Antike künden auch in diesem Jahr vom Frühling. Seit Dienstag steht das Ensemble wieder vis-á-vis der Konzertgalerie.

Der mittlerweile 80-jährige von den Driesch, der die aus Sperrholz bestehenden Figuren vor über zehn Jahren dank unter anderem finanzieller Unterstützung des Fördervereins der Konzertgalerie erschaffen hat, war wie stets beim Aufbau dabei. Er konnte sich dabei wiederum auf Mitarbeiter des Baubetriebshofes der Stadt verlassen, die das Ensemble routiniert aufbauten. Auf die Leiter, wie sonst, stieg der ehemalige Lehrer am Gymnasium Borghorst aber nicht. Dies war aber nicht etwa seines fortgeschrittenen Alters als vielmehr der Tatsache geschuldet, dass eine Fußverletzung noch nicht ganz auskuriert war.

In seinem Atelier, das er nach dem Auszug aus dem langjährigen künstlerischen Domizil in der Rotmannschen Fabrik nun in seinem Wohnhaus an der Bahnhofstraße eingerichtet hat, hatte von den Driesch die ebenso farbenprächtigen wie ausdrucksstarken Figuren in den Wochen zuvor auf Vordermann gebracht. Größere Holzarbeiten standen nicht an, wohl aber Lackauftrag an schadhaften Stellen und weitere kleinere Ausbesserungen. Als Unterlage diente der heimische Wohnzimmertisch – von den Driesch weiß zu improvisieren.

In den kommenden Wochen wird das Steinfurter Künstler-Urgestein sich intensiv um seine kommende Ausstellung im Juni in der Großen Kirche kümmern. Zu sehen sein wird in dem Sakralbau ein Querschnitt seines Schaffens seit Mitte der 1990er-Jahre – vor allem Plastiken und Skulpturen, aber auch Bilder. Die Eröffnung ist für den 3. Juni geplante (weiterer Bericht dazu folgt).