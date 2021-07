Blitz schlägt ins Dach ein

Während eines schweren kurzzeitigen Gewitters am Dienstagnachmittag schlug ein Blitz in das Dach eines Mehrfamilienhauses an der Weststraße in Steinfurt-Borghorst ein. Der Einschlag entfachte ein kleines Feuer in der Dämmung der menschenleeren Dachwohnung. Mit zwischenzeitlich acht Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften rückte die Freiwillige Feuerwehr Steinfurt an und konnte den Brand innerhalb von zehn Minuten löschen. „Es ist nur ein geringer Sachschaden entstanden“, sagte Einsatzleiter Brandamtmann Matthias Koll. Nach einer halben Stunde war der Einsatz für die Feuerwehr beendet.