Boerne und Thiel ermitteln in der „Lindenwirtin“

Viele Passanten werden sich schon zu Wochenanfang gefragt haben: Was ist denn da los am Hotel „Zur Lindenwirtin“? Überall Absperrungen, Umleitungen und Flatterbänder. Spätestens am Dienstag, als Fotos in sozialen Netzwerken die Runde machten, war klar: Es handelt sich um Vorkehrungen in Zusammenhang mit Dreharbeiten für den 40. Münster-Tatort. Auf Schnappschüssen, die auch der Redaktion vorliegen, sind die Protagonisten Jan-Josef Liefers alias Rechtsmediziner Prof. Karl-Friedrich Boerne – im Anzug mit Teddy auf dem Arm – sowie Axel Prahl alias Hauptkommissar Frank Thiel – mit St.-Pauli-T-Shirt – zwischen mehreren Kamera- und Tonleuten vor dem Hotel zu sehen.

