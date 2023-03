Schlägerei in Borghorster Innenstadt: Polizei nimmt drei Verdächtige fest

Bei einer Schlägerei in der Borghorster Innenstadt wurden am Mittwochabend zwei junge Männer verletzt. Drei Verdächtige konnten noch in der Nacht festgenommen werden. Die Polizei ermittelt.

Bei einer Schlägerei vor dem K+k-Markt in Borghorst an der Emsdettener Straße wurden am Mittwochabend gegen 20.30 Uhr zwei junge Steinfurter verletzt, ein 25-Jähriger schwer, ein 24-Jähriger leicht. Drei Tatverdächtige konnten noch in der Nacht festgenommen werden.

Mittlerweile haben die Ordnungshüter ein Bild über den groben Ablauf der Tat: Als der 25-jährige Geschädigte mit dem 24-Jährigen den Supermarkt gegen 20.30 Uhr verließ, wurden die beiden von einem 19-Jährigen aus Steinfurt, einem 22 Jahre alten Rheinenser und einem 27-Jährigen aus Köln angesprochen. Es entwickelte sich ein Streit. Dann kam es zu der folgenschweren Schlägerei. Dabei schlugen und traten die drei Männer auf die Geschädigten ein – womöglich mit einem Gegenstand, wie die Polizei mitteilt.

Erstversorgung durch Notarzt und Rettungssanitäter

Nach der Auseinandersetzung flüchteten die drei Tatverdächtigen in unbekannte Richtung. Zeugen riefen die Polizei. Als die Beamten am Einsatzort eintrafen, waren die Tatverdächtigen nicht mehr vor Ort.

Die Feuerwehr hatte vor dem Eingang des K+K-Marktes ein Zelt aufgebaut, in dem die Erstversorgung des Opfers durch Notarzt und Rettungssanitäter stattfand. Die beiden Verletzten wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht.

Kriminalpolizei sichert Spuren

Die Polizei sicherte vor Ort Spuren. Außerdem wurde eine Fahndung nach den Tatverdächtigen eingeleitet. Alle drei wurden in der Wohnung des 19-Jährigen angetroffen. Sie ließen sich widerstandslos festnehmen.

Zeugen, die von der Tat etwas mitbekommen haben oder die Aufnahmen von dem Geschehen gemacht haben, melden sich bitte bei der Wache in Steinfurt, Telefon 0 25 51/15-41 15. Wenige Minuten nach der Auseinandersetzung waren Videos von der Tat im Netz.