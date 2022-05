Borghorsterin wollte von der Stadt Grundstück kaufen – wurde aber hingehalten

Die Kurzform von Marion Dirkes‘ Geschichte geht so: Die Stadt lässt ihr Kaufangebot für das Erbpachtgrundstück, auf dem ihr Elternhaus steht, bewusst so lange liegen, bis die davongeeilten Bodenrichtwerte ein für die Stadt deutlich einträglicheres Geschäft versprechen. Am Ende übersteigt die aufzubringende Summe die finanziellen Möglichkeiten der Borghorsterin deutlich. So zahlt Marion Dirkes weiterhin Erbpacht und fragt frustriert und wütend: „Wird hier mit zweierlei Maß gemessen?“

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

NEUE News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden WN ePaper

alle Artikel und Fotostrecken auf wn.de frei

WN-Apps für Smartphone und Tablet

endet automatisch