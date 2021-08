Brand nach 30 Minuten gelöscht

Ein mit Stroh beladener Anhänger war, so die angenommene Ausgangslage, in Brand geraten und musste gelöscht werden.

Am Freitagabend rückte um 19.30 Uhr der Löschzug Borghorst der Feuerwehr Steinfurt zur Übung in den Nünningsweg aus. Das Besondere: Es war die erste Hauptübung der Kameradinnen und Kameraden nach über eineinhalb Jahren. Coronabedingt war in diesem Zeitraum keine größere Übung möglich. Um so mehr freuten sich nunmehr 45 Einsatzkräfte, dass sie wieder gemeinsam ein Übungsszenario absolvieren konnten.