Bürgernaher Servicepunkt

Grüne möchten wieder eine städtische Anlaufstelle in Burgsteinfurt einrichten

Dienstleistungsqualität der Stadtverwaltung ist ihnen ein besonderes Anliegen. Das betonen die Steinfurter Grünen. Und weil ihrer Meinung nach guter Service für zufriedene Mitbürger sorgt, hat die Partei im Stadtrat einen Antrag gestellt. Sie will im Ortsteil Burgsteinfurt wieder eine städtische Anlaufstelle schaffen.

Die hatte es nach der Kommunalreform und dem Zusammenschluss von Burgsteinfurt und Borghorst 37 Jahre in Burgsteinfurt gegeben. Ein Verwaltungsmitarbeiter war dort als Außenposten sowohl Ansprechpartner als auch Kümmerer für die Dinge zuständig, für die ein persönlicher Besuch im Rathaus auf der anderen Seite des Buchenbergs notwendig gewesen wäre. 2012 wurde beschlossen, dass kleine Büro in der Hohen Schule zu schließen. Die Zahl der Besucher war auf 70 im Monat gesunken, das machte umgerechnet durchschnittlich 1,5 pro Öffnungsstunde. „Wirtschaftlich nicht zu vertreten“, fasste der damalige SPD-Fraktionschef Hans-Dieter Makus die Mehrheitsmeinung im Stadtrat zusammen.

Grünen-Fraktionssprecher Ludger Kannen, schon damals für seine Partei im Stadtrat, hatte sich bei der Abstimmung enthalten, obwohl er einräumen musste: „Die Zahlen sprechen für sich. Das Ding hat sich überlebt.“

Die aktuelle Situation bewertet Kannen heute anders. Gerade für eingeschränkte oder auch ältere Menschen aus Burgsteinfurt sei die Vorsprache im Rathaus mit erheblichem Aufwand verbunden. Auch Familien mit Kindern seien oftmals nicht in der Lage, spontan wichtige Dinge im Rathaus zu erledigen. „Sie alle müssen ein halbtägige Reise planen“, heißt es in der Antragsbegründung. Echte Barrierefreiheit sei so kaum gegeben.

Kannen und seine politischen Mitstreiter begründen ihre Aktivitäten, dass die Nachfrage der Bürger nach einem Servicepunkt wieder gestiegen sei, besonders in der Coronazeit und besonders bei denjenigen, die mit den digitalen Verfahren des modernen Verwaltungsapparates wenig vertraut sind. Außerdem sei die Digitalisierung noch nicht so weit fortgeschritten, dass elektronische Angebote in den nächsten Jahren die persönliche Vorsprache ablösen könnten.

Und die Kosten? Sie hätten keine Auswirkungen auf den Haushalt, rechnen die Grüne vor. Die Öffnungszeiten einer Anlaufstelle könnten etwa auf die Wochenmarkttage begrenzt und notwendiges Personal aus dem vorhandenen Mitarbeiterstamm von Borghorst nach Burgsteinfurt umgesetzt werden. Bei der Standortwahl könne man auf Räume in städtischen Gebäude zurückgreifen.

Ob das alles Sinn macht? Die Antwort müssen Thomas Denker als zuständiger Fachdienstleiter und seine Mitarbeiter geben. Der Rat hat die Verwaltung beauftragt zu prüfen, wie, wann, wo, in welcher Form und zu welchem Preis eine Anlaufstelle realisierbar ist. Denker: „Wir werden das nach dem Jahreswechsel in Angriff nehmen.“ Die Grünen hoffen auf ein positives Ergebnis und darauf, dass die Verwaltung buchstäblich nahbarer wird.