„Damit hat niemand gerechnet“

Wolfgang Gözze in seinem Lager in Wilmsberg: Wenige Tage vor Ausbruch des Krieges war der Unternehmer noch in Kiew (kl. Foto), um neue Geschäftsbeziehungen zu knüpfen.

Als Wolfgang Gözze am 21. Februar am Flughafen Kiew-Boryspil in den Linienflieger zurück nach Deutschland stieg, verschwendete er keinen Gedanken daran, dass das seine vorerst letzte Reise in die ukrainische Hauptstadt war. „In der Stadt war der Truppenaufmarsch der Russen überall Thema. Dass es aber zum Äußerten kommt – damit hat keiner meiner Gesprächspartner ernsthaft gerechnet“, berichtet der Borghorster Textil-Unternehmer. Drei Tage später war Krieg. Und Gözze heilfroh, noch rechtzeitig aus Kiew herausgekommen zu sein.

Er kann es immer noch nicht fassen. Kiew hat er als bunte und quirlige Großstadt in Erinnerung. „Die Restaurants waren voll, auf Straßen und Plätzen herrschte das gewohnt bunte Treiben.“ Einziger Unterschied: „Die Hotels waren relativ leer.“ Umso fassungsloser machen den Borghorster jetzt die Fernsehbilder von zerbombten Innenstädten und flüchtenden Bewohnern.

Wolfgang Gözze hatte in Kiew „erste Sondierungsgespräche“ mit dortigen Textilfirmen geführt, wie er das Ausstrecken seiner Fühler in neue potenzielle Produktionsländer nennt. „Ich möchte vermehrt in Europa herstellen lassen“, erklärt der Firmenchef. Daran ist – auch – Corona schuld. Die Transportkosten sind in den letzten zwei Jahren nicht nur durch die sprichwörtliche Decke gegangen, Gözze kann sich außerdem überhaupt nicht mehr auf zugesagte Liefertermine verlassen. Was gerade für Saisonartikel fatal ist. Erst gerade sind in China auf die Reise geschickte Container mit dreimonatiger Verspätung in Borghorst eingetroffen.

Bislang macht es Gözze wie viele andere Kollegen auch. Er lässt Bettwäsche, Gardinen, Decken, Handtücher und andere Haustextilien in Indien, Pakistan und China nach seinen Vorgaben produzieren. Die Ware kommt meist mit dem Schiff nach Deutschland, wo der Unternehmer sie dann in großen Mengen in seinem Lager in Wilmsberg deponiert. Das Besondere an seinem Geschäftsmodell: Er kann in nahezu jeder beliebigen Menge seine Großkunden, darunter viele Discounter, innerhalb kürzester Zeit beliefern.

Durch das Nadelöhr Transport könnte das ganze System ins Wanken geraten. Das Lager an der B 54 ist schon leerer als sonst. Darum jetzt langfristig der Blick nach Europa, und dort in erster Linie in den Osten. Rumänien, Bulgarien, Polen, Litauen, Lettland und bis zum Kriegsausbruch auch die Ukraine. Die Gründe sind klar: In den aufgezählten Ländern sind die Lohnkosten noch relativ gering, die Qualität gut und die Transportwege kürzer und damit kalkulierbarer.

Die Reeder, die die Container von Gözze nach Deutschland schippern, übernehmen keine Garantien für das pünktliche Eintreffen der Ladung. Zu groß sind mittlerweile die Unwägbarkeiten geworden, mit denen alle Beteiligten zu kämpfen haben. Ein Beispiel: Liegt ein Schiff im Hafen und nur ein Besatzungsmitglied hat Corona, kommt kein Zöllner an Bord. Somit ist das Entladen blockiert. Außerdem fahren viele Schiffe bei den saftigen Treibstoffpreisen nur noch mit halber Kraft. „Und sie legen in jedem Hafen an, der auf der Route liegt, um noch Ware aufzunehmen“, weiß der Firmenchef aus leidvoller Erfahrung. Geht dann ein ganzer Hafen in den Lockdown, wie gerade erst Shanghai, sei der Wahnsinn komplett.

„Jahrzehntelang“, erzählt der Steinfurter Textil-Unternehmer, konnte er sich auf die vom Reeder genannten Termine blind verlassen. Mittlerweile melden die ihm sieben, acht Verzögerungen pro Transportauftrag.

Wolfgang Gözze nimmt die vielen neuen Unwägbarkeiten und Herausforderungen in seinem Metier gelassen. „Uns geht es doch noch gut“, betont der Borghorster und erinnert wieder an die schrecklichen Bilder aus der Ukraine, also gewissermaßen aus der Nachbarschaft.

Gerade im Textilgewerbe habe es immer diese Wellenbewegungen gegeben. Und im Augenblick gehe es nun einmal abwärts. Denn, auch das ist Fakt: Wenn das Geld knapper wird, sind Handtücher, Bettwäsche und Gardinen das erste, woran der Verbraucher spart.