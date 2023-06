Darum bekommt Steinfurt keine neuen Wasserrutschen

Die Freibadsaison ist seit wenigen Wochen eröffnet. Am langen Wochenende könnte es voll werden. Doch viele Kinder und Jugendliche zieht es lieber an Baggerseen. Wir haben die Stadtwerke Steinfurt gefragt, ob nicht neue Rutschen oder Sprungtürme helfen könnten.

Das Bagno Mare in Burgsteinfurt ist beliebt. Nicht nur zum Planschen kommen Gäste her, sondern etwa auch wie im vergangenen Jahr zum Triathlon. Doch bei Kindern und Jugendlichen nimmt die Badebegeisterung ab.

Die ersten warmen Tage des Jahres liegen hinter uns, die Temperatur kletterte in den Mittagsstunden mehrfach über 25 Grad Celsius. Auch am Wochenende soll es wieder warm werden. Im Freibad, welches seit drei Wochen offen ist sowie im Kombibad, dessen Außenbecken vor zwei Wochen öffnete, ist davon aber noch nicht so viel zu spüren gewesen. „Es war bisher noch etwas zurückhaltend, aber auch nicht so schlecht besucht“, erzählt der leitende Schwimmmeister Markus Heerdt.