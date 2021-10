„Das Ei“ und die Konsumneigung

Es hat etwas von einer Raumkapsel, ein Hauch des Extraterrestrischen umfliegt die stählerne Rundskulptur, von ihrer Erschafferin ganz einfach „Das Ei“ genannt. Das künstlerische Gebilde, das derzeit in einer Scheune in Hollich lagert und auf seine öffentliche Präsentation wartet, mag polarisieren. Auf jeden Fall ist es unmittelbare Grundlage für Diskussionen – und genau das möchte Melanie Tiemann auch erreichen.

Über zwei Jahre hinweg hat die 45-jährige Mutter einer sechsjährigen Tochter an dem metallenen Werk gearbeitet. Eher grobschlächtig, den „das Ei“ besteht aus mehr oder weniger großformatigen Platten aus Stahlblech, die über ein Grundgerüst gestülpt, mit Schweißpunkten miteinander verbunden sind.

Ja, mit dem Schweißgerät kann Melanie Tiemann umgehen, sie hat sogar einen entsprechenden Lehrgang absolviert. Ihr Geschick hat sie auch schon bei diversen Vorgänger-Installation ihrer „3000er-Serie“, wie sie die insgesamt vier Installationen ihrer künstlerischen Reihe der vergangenen Dekade genannt hat, bewiesen. Ob kubus-förmiges „Aquarium“, martialisch wirkende Eisenkonstruktion „Draußen 3000“ oder der „Wahrnehmungsveränderungsapparat“: Allen gemeinsam ist die Verwendung ausrangierter Materialien im Sinne der Nachhaltigkeit sowie die mehr oder weniger gegebene Begehbarkeit. „Kunst soll, Kunst muss direkt erfahrbar sein“, sagt die Künstlerin, die früher einmal Bürokauffrau war, sich dann aber radikal umorientiert hat. Wer also frei von klaustrophobischen Anflügen ist, dem sei ein intra-skulptureller Aufenthalt durchaus empfohlen.

Recylingansatz und der unmittelbare Kontakt haben eine gemeinsame Grundlage: Sie sollen anregen, über die überbordende Konsumneigung bei zugleich zunehmender seelischer Unterentwicklung der modernen Gesellschaft nachzudenken, so die Intention der Heyko-Prass-Schülerin, die zudem einige Jahre im Kunstverein aktiv war.

Seit geraumer Zeit geht sie jetzt ihren eigenen Weg, nutzt das Atelier in ihrer Wohnung in der Burgsteinfurter Altstadt als künstlerische Schmiede für Ideen, die sie dann in ihrer Werkstatt in Hollich in die Tat umsetzt. So wie zuletzt „Das Ei“. Der bisherige Höhepunkt ihrer künstlerischen Karriere, die in ihren Twen-Jahren begann und sich beständig fortentwickelte, beeindruckt schon durch seine schiere Größe. Im Inneren, mit Teppich ausgekleidet, befinden sich ein Stuhl und ein Ofen. Ein nach außen geformtes Bullauge lässt einen externen Blick zu und fungiert zugleich als Einstieg. Verrückt, wird mancher sagen, aber Melanie Tiemann lässt sich nicht beirren und hat weitere Pläne. Auch ausstellen wie früher, dass würde die Künstlerin schon ganz gerne wieder.

Aufsehen erregt hat sie schon: So wie zuletzt, als sie die fertige, mit Rollen ausgestattete „Ei“-Skulptur von ihrer Werkstatt mit Freunden ins Lager in Hollich überführte. „Es ging direkt die Tecklenburger Straße hinauf bis etwa zur Höhe der Mühle“, berichtet die Burgsteinfurterin. Es sei eine ganz eigene „Performance“ gewesen, viele Interessierte hätten sie angesprochen. Die Zeit scheint reif für eine Präsentation. Indes: „Das Ambiente muss stimmen, sonst wirkt Kunst nicht.“ Angeboten gegenüber sei sie stets offen.