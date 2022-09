„Das sind zwei Paar Schuhe“

Vollstes Verständnis von der Politik: Die regelmäßigen Überschwemmungen der Gärten an der Münsterstiege mit Schmutzwasser aus der Dumter Kläranlage (diese Zeitung berichtete am Dienstag ausführlich) müssen schnellstmöglich abgestellt werden. Der Bauausschuss wird sich „zeitnah“ mit der Problematik beschäftigen, versprachen die Kollegen aus dem Planungsausschuss am Dienstagabend. Die Befürchtungen der Anlieger, dass sie durch das neue Baugebiet „Südviertel“ in unmittelbarer Nachbarschaft noch häufiger nasse Füße bekommen werden, versuchte bei der Gelegenheit Abwasserexperte Stefan Koenen vom Büro Tuttahs und Meyer zu zerstreuen.

Kläranlage

„Das sind zwei verschieden Paar Schuhe“, betonte Koe­nen zur Kläranlage auf der einen und der Entwässerung des Baugebietes auf der anderen Seite. Durch das neue und großzügig dimensionierte Kanalnetz des Baugebietes sei eher eine Verbesserung der Situation an der Münsterstiege zu erwarten. Die Kläranlage selbst entspreche den Regeln der Technik. Nach Meinung des Experten kommt das Wasser, das die Grundstücke überschwemmt, von oben als Regen und nicht aus dem Kuhlenbach.

Warum sich durch das Rohrnetz des neuen Baugebietes die Situation an der Münsterstiege verbessert, erklärte Stefan Koenen so: Durch einen langen Staukanal werde Druck aus dem System genommen. Außerdem werde das Gelände neu modelliert. Zurzeit bestehe ein Gefälle Richtung Münsterstiege. Den Anwohnern fehlt aufgrund ihrer Erfahrungen aus den letzten Jahren der Glaube, dass sich allein durch diese Maßnahmen die Überflutungsgefahr eingedämmt werden kann. Ihr Argument: Es werden immer mehr Baugebiete an die Kläranlage angeschlossen, demnächst auch noch die Eichenallee, die das System zunehmend überforderten.

Überflutungsgefahr

Die Politik kritisierte in diesem Zusammenhang, dass die Verwaltung die betroffenen Anlieger nicht schon früher, zum Beispiel bei einem Ortstermin, informiert habe. „Damit hätte man sich viel Unmut ersparen können“, sagte Ausschussvorsitzender Norbert Kerkhoff. „So wurden die Nachbarn schlichtweg vergessen.“

Bewohner der Münsterstiege sehen das „Südviertel am Ring“ mit rund 45 Grundstücken auch aus der verkehrlichen Perspektive als problematisch an. In ihren Widersprüchen gegen des Bebauungsplan befürchten sie für die Münsterstiege ein „hohes Verkehrsaufkommen in einer als Anlieger frei deklarierten Straße“. Sie fordern daher einen direkten Anschluss an den Oranienring, den die Verwaltung nach Kontakten mit dem Kreis aber für nicht machbar hält. Durch den zusätzlichen Verkehr in und aus dem Baugebiet erhöhten sich Lärm und Unfallgefahr, die Wohnqualität verschlechtere sich. Ein besonderes Problem hat Nadine Wessalofski, die seit zehn Jahren in ihrem Haus an der Münsterstiege eine Kindertagespflege anbietet: Durch den Wegfall der Parkplätze vor ihrem Grundstück könnten die Eltern die Kinder nur unter erschwerten Bedingungen bringen und holen.