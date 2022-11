Dem Klimaschutz verpflichtet

Die Mitglieder und zahlreiche Gäste des Vereins „WieWollenWirLeben“ haben sich im Martin-Luther-Haus getroffen, um zu frühstücken, sich auszutauschen und nicht zuletzt den Vorstand des Vereins drei Jahre nach der Gründung neu zu wählen. Vorsitzender Uli Ahlke ließ zu Beginn alle Projekte und Aktionen des vergangenen Jahres in einem Video Revue passieren. „Das ist unserer Jahresrückblick und zugleich der Rechenschaftsbericht des Vorstandes. Ich sehe eine große Lebendigkeit“, kommentierte Ahlke den Film.

Als besonderes Highlight in 2022 stand der Ehrenamtspreis des Bistums Münster für die Obstretter. Sie wurden in der Mitgliederversammlung als eigene Abteilung in den Verein „WieWollenWirLeben“ aufgenommen.

Bürgeranträge

Politisch bedeutsam sind sicherlich die beiden Bürgeranträge, die der Verein bei der Stadt Steinfurt eingereicht hat. Beide haben das Ziel, dass der Klimaschutz als zentrale Aufgabe kommunaler Daseinsvorsorge einen entsprechenden Stellenwert bekommt. (Wir berichteten ausführlich.) Gut etabliert hätten sich die Vereins-Stammtische, die jeden ersten Mittwoch im Monat stattfinden und diverse klimarelevante Themen behandeln. Bei der Aktion „Zukunftsbilder“ wurden hauptsächlich Kinder und junge Familien angesprochen, eine Gruppe, die dem Verein sehr am Herzen liegt.

Nach dem Rückblick stärkten sich die Anwesenden am Büfett. Anschließend waren sie aufgerufen, sich mit folgenden Fragen auseinanderzusetzen: „Wie stellst du dir deine nächste Zukunft vor? Was kommt 2023 an politischen und gesellschaftlichen Herausforderungen auf uns zu? Mit welchen Aktionen und Projekten können wir auf diese Herausforderung reagieren?“ Die Fragen wurden sehr angeregt diskutiert; die Ergebnisse wurden als Ideenbörse präsentiert.

Obstretter im Vorstand

Die Formalitäten der Mitgliederversammlung moderierte der neue Geschäftsführer Ralf Binow, der diesen Posten seit Oktober bekleidet. Nachdem der Vorstand einstimmig entlastet worden war, wurde der neue en bloc gewählt. Uli Ahlke ist weiterhin erster Vorsitzender, ebenso bleibt Martina Stienemann (in Abwesenheit) die zweite Vorsitzende. Auch Kassierer Uli Fischer und Schriftführerin Yvonne Hoppe-Engbring bleiben im Amt. Neu im Vorstand ist Anne Schmiechen als Beisitzerin, gemeinsam mit Anna Ahlke und Carsten Rech.

Für die Abteilung Obstretter gehören Silke Vortherms und Hildegard Lamping-Cloppenburg zum Leitungsteam.

Abschließend zeigte Uli Ahlke sich zufrieden mit dem Standing des Vereins „WieWollenWirLeben“: „Wir genießen inzwischen einen relativ hohen Bekanntheitsgrad. Wir werden als zivilgesellschaftliche Organisation wahr- und ernstgenommen.“ Als geplante Veranstaltungen für 2023 kündigte er den Referenten Hartmuth Rosa zum Thema „Klimaschutz und Zeitmanagement“ an sowie beim nächsten Stammtisch am 7. Dezember ab 19.30 Uhr im Martin-Luther-Haus das Thema „Ziviler Ungehorsam“.