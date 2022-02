Den Erfordernissen des Klimaschutzes Rechnung tragen

Bisher verhindert eine Gestaltungssatzung, die die Denkmalschutzauflagen regelt, dass auf den Altstadtdächern Burgsteinfurts Photovoltaikanlagen und Anlagen der Solarthermie errichtet werden können. Doch wie auch im benachbarten Horstmar (diese Zeitung berichtete), wird auch in der Steinfurter Politik und im Rathaus darüber nachgedacht, die strengen Vorgaben aufzuweichen, um so dem Klimaschutz gerecht zu werden. Hintergrund der Überlegungen ist die Ankündigung der NRW-Landesregierung, den Denkmalschutz für die Photovoltaik (PV) und andere erneuerbare Energien noch vor Auslaufen der aktuellen Legislaturperiode im Rahmen einer Gesetzesnovelle zu öffnen. Die CDU ist schon initiativ geworden, wie es so schön heißt, und hat einen entsprechenden Antrag formuliert.

„Wir bereiten derzeit eine entsprechende Ausschussvorlage vor“, sagte auf Anfrage der Technische Beigeordnete Hans Schröder. Und der Baudezernent ergänzt: „Das Thema ist es wert, darüber intensiv zu diskutieren.“ Kontroversen scheinen dabei vorprogrammiert. Schröder: „Es gibt viele Mahner, die um das historisch gewachsene Bild der Altstadt fürchten und sagen, dass zunächst andere Flächen mit PV belegt werden sollten.“ Auf der anderen Seite gewinne der Klimaschutz immer mehr an Gewicht, wobei auch der Denkmalschutz seinen Beitrag leisten müsse.

Stand jetzt gibt es nach Auskunft Schröders keine PV-Dachanlage im denkmalgeschützten Altstadtbereich. Gleichwohl allerdings vermehrt Nachfragen von Gebäudeeigentümern, die zum Beispiel im Rahmen einer energetischen Sanierung über die Erzeugung von Solarstrom für den Eigenverbrauch nachdenken. Indes: Auch wenn die Gestaltungssatzung in die besagte Richtung gelockert werden sollte, so kündigte Schröder auch an, dass es stets Einzelfallentscheidungen sein werden, die dies begründen. Beteiligt werde in jedem Fall der Gestaltungsbeirat.

Die CDU möchte mittels ihres Antrags die Verwaltung beauftragen, „wie eine moderate Novellierung der Gestaltungssatzung den Belangen der Solarenergieerzeugung in angemessener Art und Weise Rechnung tragen kann“. Die Christdemokraten sind der Ansicht, dass die Festsetzungen aus 2002 vor dem Hintergrund des voranschreitenden Klimawandels nicht mehr zeitgemäß sind. Weiterhin zwinge die augenblickliche Preisentwicklung für Strom und Gas dazu, Bemühungen zur Eigenversorgung zu fördern“, wie Fraktionschef Sebastian Buck schreibt. Andererseits soll das Erscheinungsbild der Burgsteinfurter Altstadt respektiert und erhalten werden.

Für eine Änderung der Satzung im Sinne des Klimaschutzes stark macht sich auch der Verein „Steinfurt liebende Bürgerinnen und Bürger“. „Wir haben eine entsprechende Eingabe an die Stadt gestellt“, betont auf Anfrage Vorstandssprecher Rolf Cosse und verweist auf „angepasste Lösungen“, die es für ein historisches Umfeld wie den Stadtkern Burgsteinfurts gebe. Dem Verein geht es bei der Öffnung auch um das Image Steinfurts. Cosse: „Eine Kreisstadt sollte Vorbild sein und schnell handeln. Der Klimawandel erfordert genau dies.“