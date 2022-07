Der Andrang ist deutlich höher

SPD-Besuch in der Steinfurter Tafel an der Bahnhofstraße in Burgsteinfurt (v.l.): Hans-Bernd Haverkock (Tafel) , Alfred Voges, Lucas Oletti, Harry Agethen (Tafel) Angelika Hardebusch, Sören Busse und Frank Müller.

Im Verlauf ihrer jüngsten Sommertour hat die Steinfurter SPD einen Stopp in der Steinfurter Tafel eingelegt. Wie die Sozialdemokraten berichten, schauen sie in regelmäßigen Abständen dort vorbei, um sich über die ehrenamtliche Arbeit zu informieren. Harry Agethen und Hans-Bernd Haverkock vom neuen Leitungsteam haben den Politikern berichtet, wie sich die Pandemie und der russisches Angriffskrieg in der Ukraine auf die tägliche Organisation der Einrichtung auswirken.

Die Geflüchteten aus der Ukraine erhalten bei Vorlage ihrer Meldebescheinigung schnelle und unbürokratische Hilfe von der Tafel, bis die weiteren Formalitäten mit der Stadt geklärt sind. Grundsätzlich sei das Geld aufgrund der stark steigenden Preise bei vielen Menschen am Ende des Monats knapp geworden. „Der Andrang bei der Warenausgabe ist da deutlich höher“, so Harry Agethen. „Und das geht durch alle Altersgruppen!“, ergänzt Hans-Bernd Haverkock.

Steigende Zahl an Kunden

Bis zu 50 Familien erhalten an einem Öffnungstag, für einem Eigenanteil von 2,50 Euro je Korb, Waren des täglichen Bedarfs. Die insgesamt 130 ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer seien hochmotiviert. Aufgrund der stetig steigenden Zahl der Kundinnen und Kunden seien die Abläufe nochmals professioneller organisiert worden. Besonders stolz seien Agethen und Haverkock auf die Aufwertung ihres EDV-Systems, welches kürzlich mit großer Unterstützung aus den eigenen Reihen in Betrieb gegangen ist und dazu beitrage, die Abläufe zu erleichtern.

Es werden, so schreibt die SPD in ihrem Bericht, auch weiterhin Menschen gesucht, die sich in den unterschiedlichen Aufgabenbereichen der Tafel engagieren wollen. „Ein Anruf genügt und wir reden über die persönlichen Einsatzmöglichkeiten“, so Harry Agethen.

„ »Mit diesem Aspekt zur Nachhaltigkeit werden besonders Jugendliche angesprochen, die sich gerne an der Steinfurter Tafel engagieren« “ Hans-Bernd Haverkock, Leitungsteam Tafel Steinfurt

Über den sozialen Auftrag hinaus seien die Tafeln im Hinblick auf Nachhaltigkeit Vorreiter in Deutschland, das sie Produkte nahe am Verfallsdatum verwerten. So würden beispielsweise, nachdem Obst und Gemüse sortiert und hergerichtet worden sind, Ausschusswaren Tierhaltern überlassen, um damit ihre Tiere füttern zu können. „Mit diesem Aspekt zur Nachhaltigkeit werden besonders Jugendliche angesprochen, die sich gerne an der Steinfurter Tafel engagieren“, so Haverkock.

Vorbereitung auf Advents-Sammelaktion

Die Zusammenarbeit mit den mehr als 25 Lebensmittelgeschäften laufe weiterhin vorbildlich. Die Advents-Sammelaktion im Oktober dieses Jahres in den Eingangsbereichen der Ladenlokale befinde sich bereits in Planung. Für Harry Agethen und Hans-Bernd Haverkock wäre es eine besondere Hilfestellung, wenn bei dieser Sammlung Vereine, Institutionen oder Gruppierungen ein Ladenlokal komplett mit ihren Mitgliedern übernehmen und ihren Einsatzplan selbst aufstellten könnten, um damit das Organisationsteam zu entlasten.

Die Besuchergruppe sei, so schreibt die SPD abschließend, von der Führung und den aktuellen Herausforderungen sehr beeindruckt gewesen. Die Politiker hätten versprochen, ihre Beteiligung bei der Advents-Aktion ein weiteres Mal zu verstärken. „Wir versuchen, das Personal für den Einsatzplan eines Ladenlokals komplett bereitzustellen“, versprach Sören Busse vom SPD-Vorstand.