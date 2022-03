Matthias Engels, Wahl-Borghorster vom Niederrhein und umtriebiger Literat, hat nach „Büllerbü brennt“ seinen nächsten Roman herausgebracht. Der verheißungsvolle Titel: „Des Königs Kolumbus“. Um es gleich vorwegzunehmen, der klangvolle Name hat nichts mit dem italienischen Seefahrer zu tun, der 1492 auf seinem Weg nach Indien Amerika entdeckte. Der Herrscher in Engels Roman ist kein Geringerer als Ludwig II. von Bayern (1845 – 1886). Doch der Reihe nach.

Die Geschichte basiert auf einer historischen Persönlichkeit mit Namen Franz Löher, die, nachdem sie geadelt wurde, sich von Löher nennen durfte. Der Sohn eines Metzgers, geboren im westfälischen Paderborn, lebte von 1818 bis 1892. Vom schwächlichen Knaben mit einem Faible für Bücher entwickelte er sich mit viel Fantasie und Lebenskunst zu einem der letzten Universalgelehrten seiner Art. Er war ein glühender Patriot und überzeugt davon, dass die Wiege der Kultur in Deutschland stehen müsste und alle anderen Völker nur eine untergeordnete Rolle spielten. „Eine Eigenschaft, die heute eher kritisch gesehen wird“, merkt der Autor an, „doch die Vorstellung des „Deutschland über alles“ war in damaliger Zeit durchaus keine Seltenheit.

„Ich bin eher zufällig auf das Thema gestoßen“, bekennt Engels. Ihm war bekannt, dass Monarch Ludwig II., dessen geistige Potenz bis auf den heutigen Tag angezweifelt wird, sich eine exotische Insel kaufen wollte, um dort in absolutistischer Manier das Zepter zu schwingen. Ebenso wusste der Schriftsteller, dass der König jemanden losgeschickt hatte, um eben dieses Eiland zu suchen. Vielversprechender Stoff für einen historischen Roman.

An dieser Stelle kommt Franz von Löher ins Spiel, denn er war jener Emissär, der dem König eine für seine Herrschaftsideale geeignete Insel besorgen sollte. Der einstige Metzgerssohn war für den bayerischen Potentaten in der Tat eine Art „Kolumbus“. Der Werdegang des Tausendsassas aus Paderborn war von unzähligen Höhen und Tiefen gesäumt. Er verstand es, aus allem das Beste zu machen. Eine Eigenschaft, die Lebenskünstler auszeichnet.

„Allmählich wurde mir klar, dass ich dieses Buch schreiben musste“, sagt Engels. Einfach wurde es nicht. Denn über Löher gibt es nur wenig Biografisches. Dafür steht genug Sekundärliteratur, die sich mit seinen wissenschaftlichen Arbeiten befasst, in den Bibliotheken.

Der historische Löher war ein begabter Mensch und hatte Gelegenheit, Jura und Geschichte zu studieren. Er verdarb sich eine vielversprechende Juristenkarriere, als er sich vehement für die deutschen Demokratiebewegungen stark machte. Ein Meilenstein war der Demokratenkongress im Jahr 1848 in Münster. Der streitbare Geist nahm sogar vorübergehende Kerkerhaft in Kauf. Doch eine Karriere als Historiker und Archivdirektor war nicht aufzuhalten. Ob von Löher den Erwartungen Ludwigs II. gerecht wird? Am Ende seiner beruflichen Aktivitäten verrennt er sich nochmal so richtig . . .

„Meine letzten beiden Romane habe ich bereits vor Corona geschrieben“, erklärt Engels. Sie erschienen erst jetzt, weil die Verlage plötzlich sehr vorsichtig wurden. Die Leipziger Buchmesse fiel aus, die Frankfurter ebenfalls, Neuerscheinungen konnten nicht angemessen beworben, Lesungen nicht veranstaltet werden. „Die Luft war zu der Zeit ein bisschen raus“, stellte der Autor fest. Anstatt neue Bücher aufzulegen konzentrierte man sich erst einmal darauf, bereits veröffentlichte nach vorn zu bringen. So gut das in Pandemiezeiten eben möglich war.

Das Schreiben hingegen lähmte die Coronakrise nicht. „Ich habe viel Lyrik verfasst, Lyrikbände und Essays publiziert und auch in Zeitschriften veröffentlicht“, erläutert Engels. Bis jetzt ist der allgemeine Literaturbetrieb noch nicht wieder das, was er einst war. „Des Königs Kolumbus“ ist in der „edition offenes Feld“ als gebundene Ausgabe erschienen und umfasst 312 Seiten.