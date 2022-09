„Die Bienenkönigin“ berührt mit der Kraft der Fantasie

Das Theaterprojekt des Kulturausschusses der Evangelischen Kirchengemeinde Burgsteinfurt ist nach der Premiere in 2021 in die zweite Runde gegangen. Am Montag haben die ersten Mädchen und Jungen aus Kitas und Grundschulen in der Großen Kirche „Die Bienenkönigin“ erlebt. Zu Gast war das Kindertheater „Pina Luftikus“ mit Petra Jaeschke. „Es macht mich froh, wenn ich mit einfachen Mitteln einen Ort schaffe, an dem gestaunt und gelacht wird, wo mein Publikum sich verzaubern und berühren lässt durch die Kraft der Fantasie“, betont die Solo-Darstellerin. Die Kinder ließen sich von der fantasievollen Vorführung sofort in den Bann ziehen.

Premiere

Mädchen und Jungen des Familienzentrums St. Willibrord, der Kita „Lovisburg“ und zum Teil auch der der Graf-Ludwig-Schule saßen am Montagnachmittag gespannt auf den Bänken. Die Bühne war vor dem Altar aufgebaut. Am Morgen hatten sich bereits Gruppen aus den Kindergärten Friedenau und Kalkwall das Schauspiel angesehen. Plötzlich erscheint eine malerisch gewandete Dame mit Spitzenbluse, orange-roter Jacke und elegantem Reifrock, den sie später abnimmt, um damit einen Ameisenhaufen und ein Schloss darzustellen. Auch Susanne Falcke, Superintendentin des Kirchenkreises Steinfurt-Coesfeld-Borken, sitzt im Publikum.

Gebrüder Grimm

Das Märchen „Die Bienenkönigin“, aufgeschrieben von den Gebrüdern Grimm, erzählt von drei Königssöhnen und ihrem Weg in die Welt. Einer ist einfältig und wird „Der Dummling“ genannt, hat aber als Einziger des Trios eine freundliche Gesinnung und liebt die Natur. Als die beiden anderen üble Machenschaften, wie die Zerstörung eines Ameisenhaufens oder die Tötung einer Ente planen, ist der „Dummling“ gar nicht einverstanden. Er macht sich die Tiere, nicht zuletzt auch Bienen, zu Freunden. Das kommt ihm zugute, als die Drei in einem verwunschenen Schloss schier unlösbare Aufgaben erfüllen sollen.

Jaeschke zieht alle Register. Sie agiert auch pantomimisch, produziert spaßige Geräusche und erschafft mit sparsamen Requisiten ein kleines Universum, wobei die Kinder auch mal praktisch zur Hand gehen dürfen. Ein blaues Tuch wird zum See, Applaus wird zu Wind.

Pfarrer Meyer-Wirsching

Zu Beginn hatte Pfarrer Guido Meyer-Wirsching das junge Publikum gemeinsam mit der überdimensionalen Stoffbiene „Brummsel“ begrüßt und die Kinder auf die Vorstellung eingestimmt.

Weitere Kitas und Grundschulen der Stadt wie der Kindergarten Hollich, das „Spatzennest“ aus Borghorst, das Kindernest oder die St.-Elisabeth-Schule und andere erlebten und erleben „Die Bienenkönigin“ in dieser Woche ebenfalls. „Wir freuen uns, dass wir auch Kinder aus nicht konfessionell gebundenen Einrichtungen erreichen“, sagt Kulturausschuss-Projektleiterin Anne Timmers.

Weitere Termine

Eine öffentliche Aufführung gibt es am Mittwoch (28. September) um 17 Uhr in der Großen Kirche. Karten gibt es noch in der Buchhandlung Brümmer & Woltering, Steinstraße.