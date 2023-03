Die Krise als Chance sehen

„Hier in diesem Raum habe ich das Gefühl, dass bei der Energiewende einiges möglich ist“, sagte Uwe Welteke-Fabricius, Geschäftsführer der meta-id. GmbH zu Beginn seines Vortrags bei der 15. Bioenergiefachtagung auf dem Steinfurter Campus der FH Münster. Mit seinem Impuls zum Thema „Die Rolle systemdienlicher Kraft-Wärme-Kopplung in neuen Energiesystemen“ beendete er das zweite Drittel der Tagung, die sich den „Neuen Energiewelten“ verschrieben hat: Denn im vergangenen Jahr ist deutlicher denn je geworden, dass die Sektoren Wärme, Strom und Mobilität neu gedacht werden müssen. Deshalb richtete die Forschungsgruppe von Prof. Dr. Christof Wetter und Dr. Elmar Brügging vom Fachbereich Energie – Gebäude – Umwelt den Fachtag aus.

Biogas

In einem vollen Hörsaal mit mehr als 200 Teilnehmenden ging es in zehn Vorträgen um die Themen kommunale Wärmeleitplanung, Direktvermarktung von regenerativem Strom und Zukunftssysteme für Biogasanlagen mit Beiträgen aus Forschung, Wirtschaft und konkreter Praxis. So berichtete FH Münster-Mitarbeiterin Sylke Mehnert von Biogas als Zukunftsperspektive für das Münsterland. Gemeinsam mit Jurek Häner und Brügging hat sie ein Projekt zum Thema abgeschlossen, aus dem nicht nur die Homepage zukunft-biogas.de samt Datenbank und Augmented-Reality-App hervorgegangen ist, um sich über Biogas zu informieren, sondern auch verschiedene Biogasanlagenbetreiber im Münsterland vernetzt worden sind. Mehnert: „Die Region hat viele kleine, klassische Biogasanlagen. Wenn sich diese zusammenschließen, gibt es Synergie-Effekte, die wir nutzen können. Zum Beispiel würde gemeinsam die Biomethanaufbereitung günstiger werden.“

Wärmeleitplanung

Über die Entwicklung eines Anlagenbetreibers „zu einem flexiblen Energielieferanten über ein Mikro-Gasnetz in der Region“ und seine Erfahrungen in der Branche in den vergangenen 20 Jahren berichtete Heinz-Josef Thiemann von der Bioenergie Beerlage GmbH & Co. KG. Ulrike und Hermann Benning gaben als Betreiberinnen und Betreiber in Reken zuvor Einblick in ihre Arbeit, in der sie mit Biogas und Biomethan Spitzenstrom liefern und die Wärmeversorgung gewährleisten. „Wir haben uns vom Landwirt zum Energiewirt entwickelt“, so Ulrike Benning. „Bioenergie wird ein Rückgrat der Energiewende sein“, so Hermann Benning.

Um kommunale Wärmeleitplanung, also die Entwicklung einer Strategie, um das Ziel einer klimaneutralen Wärmeversorgung zu erreichen, sowie damit verbundene Handlungsempfehlungen ging es in den Vorträgen von Stefan Mischinger vom BET (Büro für Energiewirtschaft und technische Planung GmbH), Prof. Dr. Jürgen Knies von der Hochschule Bremen sowie Andreas Kolkmann von BEK Energy. Letzterer gab Einblicke in die Arbeit an der Wärmewende in Greven – und regte damit auch eine rege Diskussion mit anderen Akteuren aus der Stadt an, die im Plenum zu Gast waren.

Kalte Nahwärme

„Ziel der Wärmeleitplanung ist die Transformation des Energiesystems“, fasste FH Münster-Mitarbeiter Hinnerk Willenbrink zuvor zusammen. „Es geht hier um ein ,Anders-als-bisher‘.“

Darüber hinaus sprach Dr. Petr Tluka von NRW.Energy4Climate, der Landesgesellschaft für Energie und Klimaschutz, die die Tagung gemeinsam mit der FH Münster und dem Kreis Steinfurt durchführte, über die Rolle von Biomasse in der Energiewende und einer klimaneutralen Industrie.

Tobias Ahlers von den Stadtwerken Warendorf gab wiederum einen Einblick in die Arbeit, das Baugebiet de Brinke in Warendorf mit kalter Nahwärme zu versorgen. Dabei handelt es sich um ein Versorgungsnetz, das sowohl Wärme als auch Kälte bereitstellen kann.

Dass die Energiekrise auch eine Chance ist, um regenerative Energien auszubauen, und der Klimawandel in den vergangenen Jahren gezeigt hat, dass ein Ende der Ära der fossilen Brennstoffe wichtig ist, betonten Carsten Schröder, Vizepräsident für Kooperation, Innovation und Marketing, Münsters Regierungspräsident Andreas Bothe sowie Silke Wesselmann, Leiterin des Amtes für Klimaschutz und Nachhaltigkeit des Kreises Steinfurt, in ihren Grußworten.