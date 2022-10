Die Region neu entdecken

Der Tourismus in Steinfurt nimmt wieder zu. Nach dem Einbruch durch die Corona-Pandemie haben Urlauber das Münsterland und auch die Stadt Steinfurt wieder für sich entdeckt. Darunter waren viele junge Menschen und auch Gäste aus den benachbarten Niederlanden.

Zahl der Touristen in Steinfurt steigt an

Der Bagno ist ein Anziehungspunkt für Touristen aus dem In- und Ausland. Aber auch Tagesgäste suchen dort Erholung.

Die Zahl der Touristen in diesem Sommer ist in Steinfurt wieder gestiegen. „Der Trend ist eindeutig positiv“, sagt Ellen Fraune. Laut des Statistischen Landesamtes für Nordrhein-Westfalen gab es in den Monaten Mai, Juni und Juli eine Auslastung der angebotenen Betten von 32 bis knapp 50 Prozent. Die Tendenz ist steigend“, sagt Ellen Fraune von Steinfurt Marketing und Touristik (Smart).