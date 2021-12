Die Schere geht weiter auseinander

Die Vertreter der Initiative, Familien mit geringem Einkommen in Steinfurt und Horstmar (HoSt) zu unterstützen, werden nicht müde, in der Öffentlichkeit dafür zu werben, insbesondere betroffenen Kindern und Jugendlichen mehr Teilhabe an ihrem Lebensumfeld und größere Bildungschancen zu verschaffen. Rund 20 000 Euro sind bereits im vergangenen Jahr für Gutscheine zusammengekommen. Mit dem Geld sind Kleidung, Schuhe, Erstausstattung für die Schule und Mahlzeiten finanziert worden. „Oft fehlt es daran, ganz banale Dinge anzuschaffen“, hat Hajriz Brcvak nicht nur in seiner alten Heimat Montenegro, sondern auch in seiner neuen deutschen Heimat beobachtet. Sowohl dort als auch hier empfindet der Unternehmer mit Firmensitz in Horstmar eine gesellschaftliche Verantwortung und christliche Verpflichtung, Wohlstand zu teilen und Menschen, die am Rand der Gesellschaft stehen, in die Mitte zu holen.

Verantwortung

Brcvak hat die Initiative im vergangenen Jahr maßgeblich mit angestoßen und mit den Steinfurter Geschäftsleuten Werner Otto und Günther Willbrand ohne großes Zögern zwei Mitstreiter gefunden, die ohnehin schon in vergleichbaren anderen Projekten wie „Kein Kind in Steinfurt ohne Förderung“ unterwegs sind. Mit im Boot sitzen auch die Kirchengemeinden in Horstmar und Steinfurt. Sie werden von Pfarrdechant Johannes Büll (St. Gertrudis), Dr. Jochen Reidegeld (St. Nikomedes) und Guido Meyer-Wirsching (evangelische Gemeinden) in dem Fördergremium vertreten, weil die Hilfe insbesondere über die Kindergärten und Kitas in beiden Städten gesteuert wird. Die Erzieherinnen und Erzieher dort wissen, wo die Not am größten ist. Sie sind als Vertrauenspersonen ganz nah dran sowohl an den Kindern als auch den Familien. Entsprechend froh sind die HoSt-Aktivisten, dass auf diesem Weg Soforthilfe 1:1 und ohne Umwege geleistet werden kann: „Die Kitas sind die richtige Adresse.“ Dadurch, dass die Gutscheine vor Ort eingelöst werden, könne auch der Einzelhandel in den Kommunen profitieren.

Bildungsschere

Reidegeld war im Gespräch mit dieser Zeitung überzeugt, dass insbesondere im mittlerweile langen Verlauf der Pandemie die Bildungsschere noch weiter auseinandergegangen ist. Steigende Preise für die Dinge des täglichen Bedarfs, für Lebensmittel und Mieten würden immer mehr Menschen in die Armut und Sozialhilfe abrutschen lassen. „Die Frage nach der sozialen Gerechtigkeit wird sich verstärken. Wir müssen unsere Hilfe anbieten. Jede Gabe ist eine Aufgabe“, rief der Seelsorger dazu auf, sich den Zielen der Initiative anzuschließen.

Nachhilfestunden

Die gute Resonanz im vergangenen Jahr macht Günther Willbrand optimistisch, dass sich der Aktion wieder viele Freunde und Förderer anschließen. Rund 55 Firmen und Privatleute waren es Ende 2021. „Es dürfen durchaus noch mehr mitmachen. Und Heiligabend muss auch noch nicht Schluss sein“, rührt Willbrand in der Vorweihnachtszeit kräftig die Werbetrommel. Ziel bei ausreichend Unterstützung ist, die Hilfe künftig auch für Grundschulkinder zu organisieren. Beispielsweise damit, Nachhilfestunden für schwache Schüler zu bezahlen. Brcvak: „Es gibt noch so viele Ideen, für die sich der Einsatz lohnt.“

Für Spenden ist ein Konto der Kirchengemeinde St. Nikomedes bei der Darlehenskasse Münster, IBAN DE22 4006 0265 0003 8990 02,Verwendungszweck: HoSt – Für unsere Kinder in Steinfurt und Horstmar, eingerichtet.