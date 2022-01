Irene und Bernd Wübben (v.l.) wünschen gemeinsam mit Berthold Probst (r.) Monika Ebbing (2.v.r.) alles Gute für ihren Ruhestand, der am 1. Januar begann. An der Dumter Straße schloss zum Jahresende die Bäckerei Probst ihre Filiale im Haus Wübben, das auf über 120 Jahre Handwerks- und Handelgeschichte zurückblicken kann. Viele ältere Borghorster werden sich noch an Toni Wübben (r.) erinnern, die auf der Aufnahme aus den 50er-Jahren zu sehen ist.In den 70er-Jahren wurde im Geschäft auch ein Selbstbedienungsbereich eingeführt.

Foto: Guido Kratzke