Betrüger erbeuten vierstelligen Betrag mit Messenger-Masche

Moderner "Enkeltrick" per Messenger. Vorsicht bei unbekannten Nummern oder Chats - hinter der vertrauten Person könnten Betrüger stecken!

Kriminelle haben am Wochenende in Steinfurt mit der Betrugsmasche, ihre Opfer per Kurznachricht anzuschreiben, Beute gemacht.

Eine 55-jährige Frau aus Borghorst erhielt auf ihrem Smartphone eine Nachricht per Messenger-Dienst. Der Schreibende gab vor, der Sohn der Geschädigten zu sein. Angeblich habe er eine neue Handynummer. Es folgte ein Nachrichtenaustausch, später wurde um eine Geldüberweisung gebeten. Ein 64-jähriger Geschädigter überwies einen niedrigen vierstelligen Betrag auf ein unbekanntes Konto. Später fiel der Betrug auf. Die Geschädigten erstatteten Anzeige.

Die Geschichte ist immer die gleiche

Die Betrugsmasche per Messenger-Dienst komme derzeit häufig vor, schreibt die Polizei. Die Geschichte ist immer die gleiche: Angeblich haben der Sohn oder die Tochter eine neue Handynummer. Später bitten die falschen Söhne oder Töchter um finanzielle Unterstützung und darum, mit wichtigen Überweisungen auszuhelfen. „Bitte gehen Sie niemals auf solche Geldforderungen ein! Kontaktieren Sie Ihre Verwandten eigenständig über die Ihnen bekannte Telefonnummer und vergewissern Sie sich so, dass es sich um einen Betrugsversuch handelt! Warnen Sie Ihre Eltern, Großeltern und andere Verwandte vor dieser Masche!“, warnt die Polizei abschließend in ihrer Presseinformation.