Dunkle Weihnachten?

Wird die Straßenbeleuchtung in der Weihnachtszeit reduziert oder sogar ganz ausfallen? Ob es soweit in Steinfurt kommt, steht noch nicht fest.

Stille Nacht, dunkle Nacht? Die Kaufleute in der Stadt haben noch keinen Entschluss gefasst, ob sie aus Energiespargründen bei der Weihnachts- und Schaufensterbeleuchtung den Stecker ziehen. Die Stadtverwaltung legt derweil dem Umweltausschuss am heutigen Mittwoch ein Maßnahmenpaket vor, um Gas- und Stromverbrauch einzuschränken.

„Wir diskutieren das Thema Weihnachtsbeleuchtung gerade“, sagte Marion Kessens als Geschäftsführerin der Steinfurt Marketing und Touristik (SMarT) auf Anfrage. Da es derzeit aber noch Wichtigeres auf der Agenda gebe, sei auch noch keine endgültige, mit den beiden Werbegemeinschaften abgestimmte Entscheidung gefallen. Kessens selbst könnte sich vorstellen, anstelle der stromschluckenden Birnchen Kerzen in den Innenstädten leuchten zu lassen.

Werbegemeinschaft

Berthold Probst als Vorsitzender der Werbegemeinschaft Burgsteinfurt beobachtet natürlich die Diskussionen in den umliegenden Städten und Gemeinden – und sieht, dass sich die ersten Kollegen schon klar positioniert haben. „Wir werden wahrscheinlich bei unserer nächsten Vorstandssitzung im September darüber entscheiden.“

Probst selbst sieht für sich eine Tendenz: „Für mich wäre der Verzicht auf die Weihnachtsbeleuchten der Worst Case.“ Er könnte sich vorstellen, das festliche Lichtermeer genau wie die Schaufensterlampen nur bis kurz nach Ladenschluss anzuschalten. „Am späteren Abend und nachts können wir gut drauf verzichten“, so der Konditormeister.

LED-Technik

Die Burgsteinfurter Werbegemeinschaft hat schon vor einigen Jahren umgestellt auf die energiesparende und robustere LED-Technik. Damit werde nicht nur Energie gespart, sondern auch das Auf- und Abhängen erleichtert. „Jede Birne hat nur ein Watt Leistung. Da kommt nicht viel an Verbrauch zusammen“, hält Probst das Festhalten an der Weihnachtsbeleuchtung unter dem Spargedanken für vertretbar. Ein ganzes Bündel von Maßnahmen, die den Energieverbrauch einschränken sollen, haben die Mitglieder des Umweltausschusses heute auf dem Tisch liegen. Darunter viel Bekanntes: Die Raumtemperaturen im Rathaus sollen herabgesetzt und dazu die Thermostate ausgetauscht werden. Die können dann nicht mehr per Hand auf höhere Temperaturen eingestellt werden. Außerdem sollen die historischen Gebäude wie Altes Rathaus, Hohe Schule, Heimat- und Stadtweinhaus nicht mehr angestrahlt werden. Weiterhin denkt die Verwaltung an wassersparende Armaturen, Austausch der Neonröhren gegen LED-Leuchtmittel oder die Schließung ganzer Gebäude. Die Mitarbeiter sollen dann ins Homeoffice.