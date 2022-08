Ein Hotel für die Schlosswiese

Der erste Blick auf den quadratischen grauen Karton irrt hilflos umher. Wo hat sich das Bauvorhaben zwischen all den kleinen Styroporhäuschen versteckt, die unzweifelhaft die Burgsteinfurter Innenstadt in der Nachbarschaft zum Schloss darstellen? Für Carl Ferdinand Erbprinz zu Bentheim und Steinfurt ist diese Orientierungslosigkeit ein Kompliment an die Arbeit der Architekten. Kein dicker Klotz oder Quader, der die Außenmauern eines angedachten Hotels samt Wohnbebauung markiert. Stattdessen Satteldächer in überschaubaren Reihen, die die kleinteilige Formensprache der Burgsteinfurter Innenstadt aufnehmen. „Wir haben bewusst einen vorsichtigen Planungsansatz gewählt“, erläutert der Erbprinz. Die drei Gebäude sollen einmal ein Drei- oder Vier-Sterne-Hotel mit bis zu 100 Zimmern, 38 Wohnungen, Energiezentrale und eine Tiefgarage aufnehmen. Drumherum Grünanlagen und (Park-)Plätze samt Infrastruktur. Das alles direkt gegenüber des Schlosses, hinter dem Graf-Arnold-Denkmal, wo jetzt noch das Elefantengras in den Himmel sprießt.

