„Ein Lächeln ins Gesicht zaubern“

Das OT-Heim St. Nikomedes sucht ehrenamtliche Helfer in der Kinderbetreuung. Jugendliche mit Spaß an der Bewegung – und an Kindern natürlich – sind willkommen.

Corona – nein Danke. Das Virus hat das Leben aller Menschen in den vergangenen Monaten bis in den allerletzten Winkel des öffentlichen und auch privaten Bereichs hinein begleitet – zumeist mit negativen Folgen auch und besonders für den jüngsten Teil der Bevölkerung. „Jetzt gilt es aber, den Menschen wieder ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern“, sagt Doris Watermann, die sich beim OT-Heim St. Nikomedes unter anderem um die Kinderbetreuung kümmert. Sie hofft, wieder ein Team aus ehrenamtlichen Helfern aufbauen zu können wie vor der Pandemie, als es eben ums vergnügte und livehaftige Lächeln ging – und weniger um ein Zucken hinter der Maske oder vor dem digitalen Bildschirm.

„Vor dem zweiten Lockdown hatten wir hier gut 40 Kinder, die unsere Angebote angenommen haben. Für die Betreuung gab es ein Team aus fünf oder sechs Helfern. Aktuell besteht diese Mannschaft nur aus einer Person. Ich hoffe, das ändert sich bald wieder“, zählt Watermann auf. Und erklärt, welche Jugendlichen mit welchen Eigenschaften auf der OT-Wunschliste stehen. „Es geht los ab einem Alter von 14 Jahren. Unsere Betreuer sollten Spaß am Umgang mit Kindern haben. Wir spielen, basteln, malen, bieten Kurse an zum Thema Kochen oder Backen. Dann gibt es immer viel Bewegung bei uns. In diesem Jahr haben wir konkret noch drei Termine, an denen wir Hilfe benötigen. Weiteres klären wir in persönlichen Gesprächen“, lächelt die resolute OT-Mitarbeiterin, die Interessenten mögliche Berührungsängste nehmen will. „Das ist hier reines Ehrenamt. Geld gibt es keines zu verdienen, höchstens mal eine Cola aus der Kiste. Dafür wird hier viel gelacht, und am Anfang bin ich ja auch selbst dabei, um alles zu erklären.“

Voraussetzung für den „Job“ seien Spaß und gute Nerven. Dafür komme man in den Genuss eines Praktikums fürs Leben. Und sollte sich aus der freiwilligen Arbeit in St. Nikomedes dann tatsächlich ein späterer Berufswunsch ergeben, so hilft Doris Watermann auch gerne mit einer entsprechenden Bescheinigung weiter.

Am morgigen Mittwoch lädt Doris Watermann zu einer Art Bewerbungs-Gespräch ins Jugendheim St. Nikomedes ein, das dem Kennenlernen und Planen dienen soll. Beginn ist um 18 Uhr. „Natürlich können mich die Mädchen oder Jungen aber auch außerhalb dieses Termins kontaktieren“, freut sich Watermann schon auf Anrufe unter Telefon 02552/3076 oder eine Mail unter info@ot.heim.de. Und auf ein Lächeln natürlich auch.