Eine Mut-Mach-Gruppe

Es gab sie schon, als Borghorst noch gar keine eigenständige Kirchengemeinde hatte: Die Frauenhilfe der Evangelischen Kirchengemeinde wurde bereits 1927 gegründet, die Gemeinde erst 1953. „Damit nahmen die mutigen Frauen eine Vorreiterrolle ein, in dem sie sich im katholisch geprägten Borghorst zum Protestantismus bekannten“, so Pfarrer Holger Erdmann, der es sich als ehemaliger Gemeindepfarrer und jetziger Superintendent des Kirchenkreises Münster nicht hatte nehmen lassen, den Frauen persönlich zum 95-jährigen Bestehen der Gruppe zu gratulieren. In seinem Grußwort betonte Erdmann die Offenheit für Neues, die Lebensfreude und die gute Gemeinschaft der Frauen, an deren Jahresfahrten er gerne und immer noch teilnimmt. „Lacht mit den Lachenden, weint mit den Weinenden“, diesen Vers und Auftrag hat er den 31 Gruppenmitgliedern mit auf den weiteren Weg gegeben.

Auch Rosi Kubacki, die als Bezirksverbandsvorsitzende zum Jubiläum gratulierte, bescheinigte dem Borghorster Frauenkreis, so wie allen Evangelischen Frauenhilfen, eine großes Interesse an gesellschaftlichen Entwicklungen: „Ja, wir trinken Kaffee, aber jedes Treffen behandelt auch ein Thema, das am Puls der Zeit liegt.“

In dem Anspiel, das der Frauenkreis im Gottesdienst zeigte, wurde die Aktualität von biblischen Frauenschicksalen dargestellt. Am Beispiel von Susanna, die sich beim Baden männlicher sexueller Angriffe erwehren muss und eine öffentliche Verhandlung dafür fordert, machten die Frauen deutlich, wie alt dieses Thema ist. „MeToo gab es schon im Alten Testament. Wir können von Susanna lernen, standhaft zu bleiben und unser Recht zu fordern.“

Ein besonderes Geburtstagsgeschenk kam aus der Partnergemeinde Vaassen: Ein auf Niederländisch vorgetragenes Gedicht sowie einen kunstvoll gestalteten Korb kamen bei den Borghorster Frauen gut an.

Besonders warmherzig gratulierte Pfarrerin Inga Schönfeld dem Frauenkreis mit den Worten: „Es ist wunderbar, dass wir euch alle haben. Ihr seid eine unheimliche Stärkung der Gemeinde und zugleich unsere Mut-mach-Gruppe!“

In dem festlichen Gottesdienst, den die Jubilarinnen aktiv mitgestaltet haben, wurde auch der Leitungswechsel beim Frauenkreis vollzogen. Pfarrerin Inga Schönfeld verabschiedete Anne-Grete Boltz, die die Gruppe 14 Jahre lang geleitet hat, mit großer Dankbarkeit. Mit Zuversicht und guten Wünschen begrüßte sie Dr. Andrea Stapel als neue Leiterin und segnete die beiden Frauen.

Im Anschluss an den Gottesdienst fand im Gemeindezentrum der Auferstehungskirche ein Sektempfang statt. An dem exquisiten Büfett haben sich dann die Gäste gestärkt – besonders der Frauenkreis für den Endspurt zum nächsten Jubiläum. In fünf Jahren wird das Hundertjährige gefeiert.

Bis dahin freuen sich die Frauen auf Verstärkung: Die Treffen des Frauenkreises finden 14-täglich mittwochs (gerade Kalenderwochen) von 15 bis 17 Uhr im Gemeindehaus der Auferstehungskirche, Fürstenstraße, in Borghorst statt. Kontakt über das Gemeindebüro, Telefon 0 25 52/22 00.