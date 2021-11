„Eine solidarische Leistung“

Seit diesem Dienstag dürfen sie runter in den Klassenräumen der Schulen: die Masken. Das allerdings nur dann, wenn die Schülerinnen und Schüler am Platz sitzen. Wie wird die Verordnung des NRW-Schulministeriums umgesetzt? Sind Lehrer und Kinder uneingeschränkt froh? Oder bleiben sie vorsichtig? Wir haben nachgefragt.

An ihren Sitzplätzen dürfen die Schüler und Schülerinnen in Nordrhein-Westfalen seit dem 2. November ihre Masken absetzen. Das hat das Schulministerium verfügt. Viele tragen sie aber freiwillig nach wie vor auch dort.

„Wir haben aktuell kein Kind, auf das wir besonders aufpassen müssen und für das Absprachen zu treffen wären“, sagte am Mittwoch Anja Kronen, Leiterin der Marien-Grundschule. Die Rede ist von Schülerinnen und Schülern, die etwa aufgrund einer Asthma-Erkrankung oder einer Behinderung gefährdeter sind, an Corona zu erkranken, als andere. Dass es seit diesem Dienstag keine Maskenpflicht mehr für Schüler in NRW an ihren Sitzplätzen gibt, werde in der Schule nicht großartig thematisiert, so Kronen.