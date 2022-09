Einen Monat lang ein abwechslungsreiches Programm

Gleich einen Monat lang laufen die Interkulturellen Wochen 2022 in der Stadt Steinfurt. Dabei werden den interessierten Bürgerinnen und Bürgern insgesamt 16 Veranstaltungen geboten, die im Wechsel in Borghorst oder Burgsteinfurt stattfinden. Filmvorführungen, Kochkurse, Vorträge und Ausstellungen bieten Raum für Begegnungen – Raum für Austausch zwischen verschiedenen Kulturen.

Die beteiligten Kooperationspartnerinnen und -partner freuen sich schon auf die Interkulturellen Wochen, die am 10. September starten, bis zum 9. Oktober dauern und insgesamt 16 Programmpunkte in Borghorst und Burgsteinfurt bieten. Barbara Schonschor (2.v.l.) vom Jugendmigrationsdienst Steinfurt hat die Pressekonferenz in der Stadtbücherei in Burgsteinfurt moderiert.Foto: Sabine Niestert

Es ist bunt, vielfältig sowie anspruchsvoll und dürfte damit für jeden Geschmack etwas bieten. Gemeint ist das Programm für die Interkulturellen Wochen 2022, die im Zeitraum vom 10. September bis zum 9. Oktober unter dem Motto „# offen geht“ in der Stadt Steinfurt angeboten werden. Innerhalb dieser vier Wochen werden den Interessierten Veranstaltungen und Aktionen in Burgsteinfurt und Borghorst angeboten.

Froh, dass sie dabei wieder aus dem Vollen schöpfen können, zeigen sich die Hauptverantwortlichen und ihre Kooperationspartner während eines Pressetermins am Donnerstagvormittag in der Stadtbücherei. Dort begrüßt Einrichtungsleiterin Cornelia Eissing die Runde, in der sich die meisten schon von den vorherigen Veranstaltungen kennen. Die Moderation hat Barbara Schonschor vom Jugendmigrationsdienst der Evangelischen Jugendhilfe Münsterland übernommen. Sie hat auch die Flyer, Plakate und anderes Anschauungsmaterial mitgebracht, mit dem für die Interkulturellen Wochen vor Ort geworben wird. „Wir wollen das Interesse füreinander wecken und den Austausch zwischen verschiedenen Kulturen fördern“, beschreibt die Sprecherin das Ziel. Nachdem in den vergangenen zwei Jahren coronabedingt nicht viel gelaufen ist, hoffen alle Beteiligten und sie auf einen möglichst störungsfreien Herbst.

Weltkindertag integriert

Zu einem internationalen Picknick lädt Rosa Nguyen-Scharf vom Migrationssozialdienst der Servicestelle für Antidiskriminierungsarbeit am 9. Oktober (Sonntag) von 14 bis 16 Uhr in die Burgsteinfurter Räumlichkeiten von „Lernen fördern“ an den Grünen Weg ein. Dort sollen die Teilnehmenden miteinander ins Gespräch kommen. Integriert in das Programm ist der 20. Weltkindertag, der am 18. September (Sonntag) nach der Begrüßung durch Landrat Dr. Martin Sommer mit einem ökumenischen Gottesdienst um 12 Uhr auf dem Bagno-Quadrat startet. Spiel und Sport bietet der Kreissportbund zudem am 7. Oktober (Freitag) von 15 bis 18 Uhr am Spielplatz Melkeweg in Burgsteinfurt an.

Hinzu kommen drei Ausstellungen, mehrere Themenabende, Kochkurse, eine Interkulturelle Radtour, Kreativ-Angebote und ein bewegender Tanznachmittag nur für Frauen, der im Gemeindehaus der Evangelischen Kirche in Burgsteinfurt stattfinden soll. Außerdem lädt Theaterleiterin Lisa Althoff zu den Filmen „Rabiye Kurnaz gegen George W. Busch“ am 14. September (Mittwoch) und „Respect“ am 18. September (Sonntag) in das Steinfurter Kino an die Horstmarer Straße ein.

Weitere Informationen und detaillierte Ausführungen zu allen Programmpunkten finden sich unter www.ev-jugendhilfe.de.