Einzigartig in Deutschland

Steinfurt

Seit nunmehr 25 Jahren besteht der Förderverein des Kreislehrgartens in Steinfurt. Während der Jahreshauptversammlung blickte Klaus Krohme, Leiter des Kreislehrgartens, unter anderem auf kommende Projekte. So können künftig Besucherinnen und Besucher die Zusammensetzung der Beete per QR-Code abfragen. Zudem zeigte Krohme bei einem Rundgang den neu angelegten Teich.

Von Claudia Mertinsund