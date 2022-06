Ende und Neuanfang an der Goldstraße

Das 1899 gegründete Familienunternehmen Fischer & Co. hat seine Produktion eingestellt. Am Dienstag wurde der Betrieb geschlossen. Auf dem Gelände soll ein neuer Wohnpark mit 46 Reihen- und Doppelhäusern entstehen. Erste Pläne dafür liegen vor.

An der Goldstraße ist ein weiteres Kapitel Burgsteinfurter Textilgeschichte zu Ende gegangen. Fischer & Co., 1899 gegründet, hat in dieser Woche seine Produktion eingestellt. Am Dienstag haben die letzten 20 Mitarbeiter das Familienunternehmen verlassen. Das Ende ist aber auch mit einem Neuanfang verbunden. Am gleichen Tag ist im Rathaus ein städtebauliches Konzept vorgestellt worden. Auf dem Industriegelände soll neben neuer Gewerbeansiedlung neues Wohnen angesiedelt werden. Die Deutsche Reihenhaus AG möchte dort 38 Reihen- und acht Doppelhäuser bauen. Der Planungsausschuss hat die grundsätzlichen Voraussetzungen dafür geschaffen.