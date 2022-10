Energie stärken und Blockaden lösen

Steinfurt

Von zwei Vorträgen über „Qi-Gong und Tai-Chi“ sowie „Perspektiven der Herzmedizin in den nächsten Jahren“ war die jüngste Zusammenkunft des Parkinson-Forum Kreis Steinfurt, zu dem auch Mitglieder aus Gronau gehören, in der Gaststätte Börger in Borghorst geprägt.