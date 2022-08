Erdgas-Markt ist leer gefegt

Wie viel die Stadtwerke an der Erdgas-Preisschraube drehen werden – so ganz genau weiß es Geschäftsführer Rolf Echel­meyer erst am Donnerstag. Die gerade veröffentlichte Gasumlage von 2,4 Cent ist nämlich nur eine von dreien, die die Kundschaft zahlen muss. Und die Höhe der anderen beiden erfährt er erst morgen. In der Samstagsausgabe dieser Zeitung wird der örtliche Energieversorger dann auf jeden Fall die neuen Abnahmekonditionen veröffentlichen. Und was gerade das Gas ist, das wird wohl zum Jahreswechsel der Strom sein. Auch dort kündigt sich die nächste Preiserhöhung an.

