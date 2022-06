Erhebliche Corona-Ausfälle

Steinfurt

Es gibt Ärger mit der Post. Sowohl in Burgsteinfurt als auch Borghorst mehren sich die Beschwerden, dass es bei der Zustellung in beiden Ortsteilen gewaltig hakt. Fast drei Dutzend Beschwerden zu dem leidigen Thema gibt es allein auf einer örtlichen Facebook-Seite, wo teilweise mächtig Dampf darüber abgelassen wird, dass die Post zu spät, nur noch dreimal in der Woche, samstags und montags nie mehr in den Kasten flattert.

-dru-