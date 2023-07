Kleinbagger-Spende aus dem Münsterland hilft bei Minensuche

Die Bilanz von Andriy Danyk und seinem Team kann sich sehen lassen. 40 000 Minen und Sprengkörper der Russen haben sie seit Kriegsbeginn hinter der Front entschärft. „Und niemandem von uns ist etwas passiert“, erzählt der Leiter des Zivilschutzes für den Raum Tscherkassy nicht ohne Stolz. Niemand, das sind in Zahlen übersetzt allein über 100 Feuerwerker, die nahezu täglich in Wäldern, auf Wiesen und Feldern, aber auch in verlassenen Dörfern und in Seen und Flüssen tätig sind. Vielleicht liegt es auch ein bisschen an Danyk. Der Chef war acht Jahre lang im umkämpften Donbass in ähnlicher Funktion tätig. Darum weiß er auch: „Egal, wie lange der Krieg dauert, wir werden noch Jahre danach mit der Minensuche beschäftigt sein.“

