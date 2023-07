Erste Steinfurter Kirmes des Jahres findet statt

Im Frühjahr wurde die Burgsteinfurter Maikirmes wegen Personalmangel im Ordnungsamt abgesagt. Mit der Sommerkirmes Anfang August in Borghorst findet somit die erste Steinfurter Kirmes in diesem Jahr statt. Die Vorbereitungen laufen – trotz anhaltender Personalprobleme.

Nach der Absage der Maikirmes in Burgsteinfurt ist die Borghorster Sommerkirmes (hier ein Archivbild) die erste Kirmes in Steinfurt, die in diesem Jahr stattfindet.

Schon Anfang Juni hatte es sich abgezeichnet, nun steht fest: Die in anderthalb Wochen geplante Sommerkirmes in Borghorst (5. bis 7. August) findet definitiv statt. Das bestätigte Michael Schell, der erste Beigeordnete der Stadt Steinfurt, auf Anfrage dieser Redaktion. Am Mittwochabend beginnt der Aufbau der Fahrgeschäfte in der Borghorster Innenstadt für das beliebte Volksfest, welches traditionell am ersten Wochenende im August stattfindet.