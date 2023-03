Familienfest in der Bagno-Konzertgalarie

Ein großes, offenes Familienfest will die Stadt Steinfurt am 26. März veranstalten. Im Foyer der Bagno-Konzertgalerie und auf der dortigen Grünfläche sollen Besucher – egal welcher Nationalität oder welchen Alters – Spaß haben und sich kennenlernen.

Am 26. März, das ist ein Sonntag, schon etwas vor? Wenn nicht, ist dieses vielleicht interessant: Im Foyer der Bagno-Konzertgalerie und auf der Grünfläche dort soll es am 26. voll werden, laut, quirlig, lebendig. Die Besucher – egal welcher Nationalität oder welchen Alters – sollen Spaß haben, sich kennenlernen, vielleicht Kontakte knüpfen. Die Stadt Steinfurt plant an diesem Tag von 14 bis 18 Uhr ein großes offenes Familienfest in Burgsteinfurt.

Die Stadt sitzt dabei nicht allein im Boot. Zu den Aktionstagsplanern gehören die Awo, Lernen fördern, der Caritasverband Steinfurt, der Kreis Steinfurt und der Kreissportbund. Anlass für diesen Aktionstag sind die Internationalen Wochen gegen Rassismus. „Es wird Infostände geben, eine Ausstellung, Yoga, ein Sprungtuch, mit dem die Besucher gemeinsam sportlich sein können und das bunt ist“, erläutert Christiane Ewering, Koordinationsstelle Integration bei der Stadt Steinfurt. Die Künstlerin Hannah Perry sei eingeladen worden, berichtet Ewering und sagt: „Begegnungen und Möglichkeiten, sich kennenzulernen sind sehr wichtig, um Vorurteile abzubauen, Interesse füreinander aufzubauen und sich zu sensibilisieren für das Gegenüber – egal, wo er oder sie herkommt.“

Eine Mitmach-Trommelaktion steht außerdem auf der Agenda. „Welche Töne schlägt der andere an?“, macht Ewering die Symbolik eines solchen Angebots deutlich. Anmeldungen sind nicht erforderlich.